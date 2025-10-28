Language
    Bihar Elections: तेज प्रताप ने कम उम्र में किया था बड़ा काम, बोले-इस बार मौका तो दीजिए

    तेज प्रताप यादव ने बिहार चुनाव को युद्ध का मैदान बताते हुए कहा कि वे पांडवों की भांति जनता के हित के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव को जनता के अधिकारों और कल्याण की लड़ाई बताया और कहा कि वे सच्चाई और न्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं।

    तेघड़ा में जनसभा को संबोध‍ित करते तेज प्रताप यादव। जागरण

    संवाद सहयोगी, तेघड़ा(बेगूसराय)। चुनाव युद्ध की भूमि है। जिस प्रकार पांडव को अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ा था। उसी तरह बिहार से बेरोजगारी दूर करने, पलायन को रोकने और उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए पार्टी का निर्माण कर चुनाव की युद्ध की भूमि में आए हैं। फैसला आप लोगों के हाथ में है। मैंने कम उम्र में स्वास्थ्य मंत्री बनकर अपने क्षेत्र महुआ के लोगों से किए वादे के अनुसार वहां मेडिकल कालेज स्थापित कराया। तेज प्रताप यादव ने मंगलवार को यह कहा। तेघड़ा प्रखंड के बरौनी में भक्ति योग पुस्तकालय के प्रांगण में अपने पार्टी जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश सिंह के पक्ष में जनसभा कर रहे थे।

    हेलीकाप्‍टर से पहुंचे तेज प्रताप ने सबसे पहले उन्होंने यमुना भगत स्टेडियम का निरीक्षण किया। इसके बाद वे सभा स्‍थल के मंच पर पहुंचे। अपने संबोधन के दौरान तेज प्रताप ने कहा बिहार में रोजगार नहीं है। पलायन हो रहा है। उद्योग-धंधा नहीं है। अपराध चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार का आलम यह है प्रखंड, अंचल और थाना में बिना रुपया दिए कोई काम नहीं होता है । उन्होंने संबोधन के दौरान कहा मेरा सिंबल शिक्षा का प्रतीक ब्लैक बोर्ड है। जब हम शिक्षित रहेंगे तब समाज शिक्षित होगा। इससे राज्‍य शिक्ष‍ित होगा और सभी सुखी होंगे। उन्‍होंने कहा क‍ि तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र से हमारा उम्मीदवार एक सैनिक है। देश के अंदर हम लोग चैन से तभी सो पाते हैं जब एक सैनिक देश के बार्डर पर जाग रहा होता है। 

    तेज प्रताप यादव हाल में अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। अपने छोटे भाई तेजस्‍वी यादव पर भी उन्‍होंने खूब शब्‍दबाण चलाए। कहा कि वे अपने पिता की क्षत्रछाया में हैं, जबक‍ि मैंने खुद अपनी पार्टी बनाई और चुनाव लड़ रहा हूं। उन्‍होंने कहा है कि वे शपथ खा चुके हैं कि राजद में दोबारा नहीं जाएंगे। लालू प्रसाद की असली पार्टी जनशक्‍ति‍ जनता दल ही है। 