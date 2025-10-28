Asaduddin Owaisi Bihar Rally: 'एम-वाय' को भेदने ओवैसी पहुंचे मुंगेर, मोनाजिर हसन के लिए बिछाई बिसात

जागरण संवाददाता, मुंगेर। Asaduddin Owaisi Bihar Rally बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 6 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए प्रचार परवान पर है। मंगलवार को इस कड़ी में एआइएमआइएम पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पहली बार मुंगेर पहुंचे। यहां एआइएमआइएम ने इस बार चार बार के विधायक रहे पूर्व मंत्री मोनाजिर हसन को टिकट दिया है। ऐसे में मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए आवैसी यहां जनसभा कर महागठबंधन के वोट बैंक में सेंधमारी करने की जुगत बिठा रहे हैं। सदर प्रखंड स्थित चरवाहा विद्यालय में जनसभा में ओवैसी वोटरों को साध रहे हैं।

पहली बार मुंगेर पहुंचे आवैसी ने अपनी पार्टी एआइएमआइएम के प्रत्याशी पूर्व मंत्री रहे मोनाजिर हसन के लिए वोट मांगा। मोनाजिर हसन इससे पहले जदयू और राजद पार्टी के साथ रहकर कुल 4 बार विधायक रह चुके हैं। जदयू ने उन्हें नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी बनाया। इस बार ओवैसी की पार्टी से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे मोनाजिर के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि मुंगेर विधानसभा क्षेत्र में करीब 30 हजार से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं। और आवैसी मोनाजिर हसन के लिए यही बिसात बिछाने पहुंचे हैं। ताकि राजद के एम-वाय समीकरण को बिगाड़कर वे AIMIM को जीत दिला सकें।