Election 2025: असली मुद्दों पर चर्चा जरूरी, जनता की नजरें सिर्फ पोल खोल पर नहीं

दीनानाथ साहनी, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। कोई आदमी बिहार में बने राजनीतिक दलों के दो बड़े गठबंधन (एनडीए व महागठबंधन) की एकता का आधार खोजे तो पता चलेगा कि यह कुछ और नहीं, मजबूरी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राजनीतिक दलों की यह मजबूरी प्रकारांतर में जनता के सामने भी है। उन्हें एनडीए या महागठबंधन के बीच में से ही किसी एक के पक्ष में खड़ा होना है। रोचक यह कि एनडीए और महागठबंधन के बीच पोल खोल की होड़-सी मची है। गढ़े मुर्दें निकाले जा रहे हैं।

ऐसे में जातियों से ऊपर उठकर इस बार बिहार चुनाव में कई दूसरे मुद्दे जोर पकड़ते हुए दिख रहे हैं। बात चाहे एनडीए की हो या महागठबंधन की, सभी ने अपने मुद्दे तय कर लिए हैं और उसी के आधार पर चुनावी प्रचार किया जा रहा है। प्रदेश में विकास, कानून व्यवस्था, घुसपैठिए, पलायन, बेरोजगारी, महिला और एसआइआर जैसे मुद्दे हैं।



चुनावी विश्लेषकों को अंदेशा है कि पक्ष-विपक्ष द्वारा एक-दूसरे की पोल खोल में कहीं असली मुद्दे पीछे न रह जाएं। एनडीए और महागठबंधन के बीच एक तीसरा कोण भी है

जन सुराज पार्टी। एनडीए व महागठबंधन के नेताओं ने अतीत में एक-दूसरे के लिए क्या सब कहा है, जन सुराज पार्टी इसका चिट्ठा तैयार कर रही है और जनता के बीच प्रचारित भी कर रही है। दूसरी तरफ महागठबंधन की ओर से भी एनडीए के लिए यही सब किया जा रहा है।



एनडीए लालू-राबड़ी के दौर में जंगलराज की याद दिलाकर महागठबंधन पर हमलावर है।इसके लिए खासतौर से भाजपा के नेता लालू परिवार को भ्रष्टाचार संबंधी अदालती मामलों को जोर-शोर से उठा रहा है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के सीएम चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषणों का टेप सुना रहे हैं और वादों का पूरा नहीं करने का

आरोप लगा रहे हैं।

पक्ष-विपक्ष के पोल खोल पर चुटकी लेते हुए राजनीतिक विश्लेषक एवं पूर्व कुलपति डा.आरबी सिंह कहते हैं-बेशक बिहार की जनता के लिए ये सामग्रियां मनोरंजक साबित होंगी। लेकिन, यह भी तय है कि इनके नाम पर चुनाव के गंभीर मुद्दे दब जाएंगे। जनता अपने प्रतिनिधियों से पांच साल का हिसाब लेना भूल जाएगी।