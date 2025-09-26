PM Modi 75 हजार महिलाओं के खाते में आज जमा करेंगे 10-10 हजार, प्रोग्राम में चीफ गेस्ट होंगे CM नीतीश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये जमा कराएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि होंगे। राज्य के खजाने से 7.5 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान है। यह देश की पहली योजना है। ग्राम पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम होगा जिसमें जीविका स्वयं सहायता समूह भाग लेंगे। 1.15 करोड़ से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है।
राज्य ब्यूरो, पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) शुक्रवार को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए 10-10 हजार रुपया जमा कराएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इसके लिए राज्य के खजाना से साढ़े सात हजार करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।
देश के किसी राज्य में इस तरह की यह पहली योजना है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने इसे लेकर सभी जिलों के डीएम को पत्र जारी किया है।
इसमें निर्देश दिया गया है कि संकुल स्तरीय संघ ग्राम संगठन इसे उत्सव के तौर पर मनाएं। इस ऐतिहासिक अवसर को उत्सव के तौर पर मनाने एवं जन-जन तक इसकी जानकारी पहुंचाने के साथ ही महिला समूहों एवं सामुदायिक संगठनों को जागरूक करने के उदेश्य से राज्य मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा।
ग्राम पंचायत स्तर पर भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जीविका स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों की सहभागिता होगी। योजना का लाभ लेने के लिए अब तक शहरी और ग्रामीण इलाकों की एक करोड़ 15 लाख से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है।
सभी 38 जिला मुख्यालय में डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसमें जन प्रतिनिधि के अलावा जिला स्तरीय अधिकारी एवं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी कम से कम एक हजार महिलाएं भाग लेंगी।
प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित होगा। जीविका के सभी 1680 संकुल स्तरीय संघ पर भी इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसमें संकुल स्तरीय जीविका समूह की 200 महिलाएं शामिल होंगी।
