    Bihar Government Scheme: बस कुछ घंटे और... फिर खाते में खटाखट आएंगे 10000 रुपये, CM नीतीश करेंगे ट्रांसफर

    By Pradeep Mandal Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 05:17 PM (IST)

    मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत मधुबनी जिले में महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी। पहली किस्त के रूप में 10 हजार रुपये सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेगी। जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।

    26 सितंबर को मिलेगी महिला रोजगार योजना की प्रथम किस्त की राशि

    संवाद सहयोगी, पंडौल। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में परिवार की एक महिला को अपने पसंद के रोजगार के लिए 10 हजार रुपये की प्रथम किस्त शुक्रवार 26 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। जिसके लिए जिला स्तर पर, प्रखंड एवं वार्डों तथा जीविका के ग्राम संगठनों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा तथा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा।

    प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारी को लेकर बीडीओ मनोज कुमार राय ने अपने कार्यालय कक्ष में सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के साथ बैठक किया। जिसमें अंचल अधिकारी पुरुषोत्तम कुमार, सीडीपीओ राखी कुमारी, प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सह बीपीआरओ कैलाश कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं जीविका के बीटीएम विकास कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

    बीडीओ मनोज कुमार राय ने कहा कि योजना के पहले चरण में हर महिला को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यह राशि उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करेगी। व्यवसाय की स्थिति देखकर 15,000 रुपये, 75,000 रुपये या अधिकतम 2 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। ब्याज दर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी, जबकि चुकाने की अवधि 1 से 3 साल के बीच तय की गई है ताकि महिलाओं पर बोझ न पड़े।

    महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद:

    • बता दें कि यह कदम राजनीति में महिलाओं की ताकत को साधने की एक बड़ी रणनीति मानी जा रही है। सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक मदद देना ही नहीं है, बल्कि उद्यमिता और तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना है।
    • मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का फॉर्म भरने के लिए जरूरी है कि महिला जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हो। यदि कोई महिला जीविका समूह से नहीं जुड़ी हैं तो पहले उनको जीविका समूह से जुड़ना होगा।
    • इसके बाद फॉर्म भरते वक्त अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और वह क्या काम शुरू करना चाहती हैं, इसकी जानकारी देनी होगी।
    • इसके अलावा आवेदक महिला को आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और सादे कागज पर साइन करके उसे स्कैन करके अपलोड करना होगा।