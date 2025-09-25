Bihar Government: अनुकंपा पर होने वाली सरकारी नियुक्ति के लिए अब ऑनलाइन करना होगा आवेदन, पढ़ें डिटेल
सरकारी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो गई है। अनुकम्पा नियुक्ति और निगरानी प्रणाली पोर्टल शुरू हो गया है जिससे मृतक सरकारी सेवकों के आश्रित ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पुरानी प्रक्रिया में देरी को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। 26 सितंबर के बाद केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।
राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार के विभिन्न विभागों में अनुकंपा पर होने वाली नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया शुक्रवार से ऑनलाइन हो जाएगी। इसके लिए अनुकम्पा नियुक्ति और निगरानी प्रणाली नामक नया ऑनलाइन पोर्टल (https://anukampa-niyukti.bihar.gov.in) कल से शुरू हो रहा है।
इस पोर्टल के माध्यम से मृतक सरकारी सेवक के योग्य आश्रित सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के प्रत्येक चरण की निगरानी पोर्टल पर ही की जाएगी।
अब तक भौतिक रूप से दिए गए आवेदनों पर कार्रवाई पूर्ववत जारी रहेगी, लेकिन 26 सितम्बर के बाद केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा।
सामान्य प्रशासन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार इस निर्णय का लक्ष्य मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार को समय पर राहत पहुंचाना है। पूर्व की नियुक्ति प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होती थी। नई प्रणाली से न केवल पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी, बल्कि आवेदनों का निष्पादन भी तय समयसीमा के अंदर होगा।
मालूम हो कि किसी सरकारी सेवक के सेवाकाल में निधन होने पर उनके किसी एक आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का प्रविधान है। सरकारी नौकरी मिलने के बाद सेवक की मानिटरिंग की जाती है।
नई प्रणाली को लागू करने के लिए सभी विभागों और जिलों में नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इनके लिए सात अक्टूबर को एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।