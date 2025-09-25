Bihar Government: अनुकंपा पर होने वाली सरकारी नियुक्ति के लिए अब ऑनलाइन करना होगा आवेदन, पढ़ें डिटेल

राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार के विभिन्न विभागों में अनुकंपा पर होने वाली नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया शुक्रवार से ऑनलाइन हो जाएगी। इसके लिए अनुकम्पा नियुक्ति और निगरानी प्रणाली नामक नया ऑनलाइन पोर्टल ( https://anukampa-niyukti.bihar.gov.in ) कल से शुरू हो रहा है।

इस पोर्टल के माध्यम से मृतक सरकारी सेवक के योग्य आश्रित सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के प्रत्येक चरण की निगरानी पोर्टल पर ही की जाएगी।

अब तक भौतिक रूप से दिए गए आवेदनों पर कार्रवाई पूर्ववत जारी रहेगी, लेकिन 26 सितम्बर के बाद केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा।

सामान्य प्रशासन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार इस निर्णय का लक्ष्य मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार को समय पर राहत पहुंचाना है। पूर्व की नियुक्ति प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होती थी। नई प्रणाली से न केवल पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी, बल्कि आवेदनों का निष्पादन भी तय समयसीमा के अंदर होगा।