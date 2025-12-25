Language
    नए साल की सैर की प्लानिंग शुरू: पटना जू में आज से ऑनलाइन टिकट बुकिंग, 1 जनवरी को 14 काउंटरों से बिक्री

    By parkash ranjanEdited By: Radha Krishna
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 08:49 AM (IST)

    पटना जू में नए साल की सैर के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग आज से शुरू हो गई है। 1 जनवरी को टिकट 14 काउंटरों से मिलेंगे। पटना जू प्रशासन ने दर्शकों की सुविधा ...और पढ़ें

    पटना जू में ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू की

    जागरण संवाददाता, पटना। नए साल के जश्न को लेकर पटना जू प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 25 दिसंबर से पटना जू में ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है। नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को चिड़ियाघर में भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए न केवल टिकट दरों में अस्थायी बढ़ोतरी की गई है, बल्कि अतिरिक्त काउंटर और स्टाफ की भी व्यवस्था की जा रही है।

    पटना जू प्रशासन के अनुसार, 1 जनवरी को टिकट की कीमत सामान्य दिनों की तुलना में तीन गुना तक होगी। इस दिन वयस्कों के लिए टिकट 50 रुपये की जगह 150 रुपये और 5 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए 20 रुपये की जगह 60 रुपये तय किया गया है।

    हालांकि, ये बढ़े हुए दाम सिर्फ 1 जनवरी के लिए ही लागू रहेंगे। बाकी दिनों में टिकट की दरें सामान्य ही रहेंगी।

    नए साल पर पटना जू में हर वर्ष रिकॉर्ड संख्या में लोग पहुंचते हैं। इसी को देखते हुए भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। आम दिनों में जहां चार टिकट काउंटर संचालित होते हैं, वहीं 1 जनवरी को 10 अतिरिक्त काउंटर लगाए जाएंगे।

    इस तरह कुल 14 काउंटरों से टिकट की बिक्री होगी, ताकि लोगों को लंबी कतारों में खड़ा न रहना पड़े और प्रवेश प्रक्रिया सुचारु रूप से हो सके।

    पटना जू के निदेशक हेमंत पाटिल ने बताया कि ऑनलाइन और एडवांस टिकट बुकिंग से पर्यटकों को काफी सहूलियत मिलेगी। इससे प्रवेश द्वारों पर भीड़ का दबाव कम होगा और समय की भी बचत होगी।

    उन्होंने कहा कि सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रवेश और निकास द्वारों पर अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती की जाएगी। साथ ही, पार्किंग और भीड़ नियंत्रण को लेकर भी विशेष योजना बनाई गई है।

    इधर, नए साल के मौके पर पटना के प्रमुख पार्कों में भी टिकट दरों में बढ़ोतरी की गई है। शहर के सबसे लोकप्रिय इको पार्क में 1 जनवरी को वयस्कों का टिकट 20 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये और बच्चों का टिकट 10 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया गया है।

    इसके अलावा शिवाजी पार्क, पुनाईचक पार्क, एसके पुरी चिल्ड्रन पार्क समेत कुल 14 पार्कों में भी नए साल के दिन संशोधित दरें लागू होंगी।

    वीर कुंवर सिंह पार्क में वयस्कों के लिए टिकट 25 रुपये और बच्चों के लिए 10 रुपये तय किया गया है। वहीं नवीन सिन्हा पार्क, शिवाजी पार्क और पुनाईचक पार्क में वयस्कों को 20 रुपये और बच्चों को 10 रुपये का टिकट देना होगा।

    बोरिंग रोड स्थित चिल्ड्रन पार्क में वयस्कों के लिए 25 रुपये और बच्चों के लिए 10 रुपये की दर निर्धारित की गई है।

    प्रशासन का कहना है कि बढ़ी हुई दरें केवल 1 जनवरी के लिए हैं और इसका उद्देश्य भीड़ को नियंत्रित करना तथा बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना है। नए साल की छुट्टी में पटना वासियों के लिए जू और पार्क एक बार फिर प्रमुख आकर्षण बनेंगे।

