चिम्पैंजी को मिल रहा च्यवनप्राश, भालू खा रहे आंवला का मुरब्बा; पटना जू में बदला वन्य जीवों का आहार चार्ट

जागरण संवाददाता, पटना। धीरे-धीरे सर्दी बढ़ने के साथ संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जू में वन्य जीवों का खान-पान बदलने के साथ उनके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। वन्य जीवों को नाइट हाउस में खिड़की में पुआल और पर्दे लगाए गए हैं ताकि उसे ठंड से बचाया जा सके।

जू प्रशासन की ओर से बाघ और शेर के बाड़े में हीटर लगाए गए हैं। सांपों के केज में हाई वोल्टेज बल्ब लगाए गए हैं। मांसाहारी वन्य जीवों को मांस के साथ खाने में अंडे भी दिए जा रहे हैं। चिंपैंजी और बंदरों को ठंड से बचाव को लेकर च्यवनप्राश दिया जा रहा है।

पक्षियों को मूंगफली खाने को दिया जा रहा है। नाइट हाउस में शेर और बाघ के बैठने के लिए लकड़ी के प्लेटफार्म बनाए गए हैं ताकि ठंड फर्श पर ना बैठें। दिन के समय वन्य जीव धूप में आराम करते हैं। रात की ठंड में इनका सहारा हीटर बन रहा है।

शरीर को गर्म रखने के लिए चिम्पैंजी-भालू को आंवला-मुरब्बा और च्यवनप्राश दिया जा रहा है। खुले मैदान में रहने वाले जानवर जैसे हिरण और जिराफ के लिए खुले मैदान में पुआल बिछाया गया है, ताकि वह ठंड में उसपर बैठ सके और साथ ही छोटे शावक को केयर टेकर की ओर से बोरे का खोल बनाकर पहनाया गया है।

पटना-जू में जानवरों के पीने और नहाने के लिए जू-प्रबंधन की ओर से गर्म पानी का खास तौर पर इंतजाम किया गया है। उन्हें हल्का गर्म पानी पीने के लिए दिया जाता है। इसके साथ ही उस पानी में नमक मिलाया जा रहा है। इसके साथ ही हर एक पक्षी के पिंजरे में मिट्टी और पुआल से एक छोटा सा नाइट हाउस बनाया है, ताकि वह उसमें आराम कर सके।