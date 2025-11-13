पटना जू में दहाड़ेगा राजगीर का बब्बर शेर, जल्द ही जगुआर का भी दीदार कर सकेंगे सैलानी

जागरण संवाददाता, पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान में सैर करने वाले लोगों को अब राजगीर जू सफारी के शेर को देखने का अवसर जल्द मिलेगा। सफारी के बब्बर शेर की दहाड़ जू में गूंजेगी। शेर के लिए अलग से केज बनाया जाएगा।

राजगीर जू सफारी से शेर लाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए दिल्ली स्थित सेंट्रल जू आथिरिटी आफ इंडिया से बातचीत हो रही है। जू सफारी से एक मेल और एक फीमेल लाया जाएगा। वन विभाग के अधिकारी के अनुसार आदेश मिलने के बाद जू सफारी से पटना जू के लिए शेर दिया जाएगा। वहीं देश के विभिन्न जू में जगुआर के बारे में जानकारी ली जा रही है। जिस जगह से जगुआर होगा वहां जू के अधिकारी बात करेंगे।

अदला-बदली के तहत लाने के लिए अनुमति के लिए पत्र लिखा जाएगा। पटना के लोगों को अमेरिका में पाए जाने वाले जगुआर का दीदार करने का अवसर मिलेगा। मांसाहारी जीवों में अधिक वजन वाला जगुआर है। पटना जू के जानवरों में ब्लड लाइन चेंज करने के लिए देश के विभिन्न चिड़ियाघरों से बाघ और गैंडा लाने के लिए कागजी प्रक्रिया चल रही है। हैदराबाद असम, यूपी, कर्नाटक सहित अन्य जगहों के जू से संपर्क किया जा रहा है। जानवरों की अदला-बदला के तहत बाघ और गैंडा लाए जाएंगे। इन जानवरों के बदले घड़ियाल या अन्य कोई जानवरों को दिया जाएगा।

17 वर्षों बाद जेब्रा का जन्म संजय गांधी जैविक उद्यान (पटना जू) में 17 वर्ष बाद जेब्रा ने बच्चे को जन्म दिया है। जू प्रशासन ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे का जन्म 27 अक्टूबर को हुआ था और उसे सुरक्षित रखा गया है। बच्चा स्वस्थ और उसे मां वर्णिका और पिता हरिश्चंद्र का भरपूर प्यार मिल रहा है।