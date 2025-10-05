Language
    किडनी देने वाली बेटी का भी तिरस्कार... शिवराज सिंह ने लालू परिवार पर साधा निशाना

    By Raman Shukla Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 12:17 AM (IST)

    केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में लालू प्रसाद यादव के परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने रोहिणी आचार्य के साथ हो रहे व्यवहार पर दुख जताया और राजद में उत्तराधिकार की लड़ाई पर टिप्पणी की। उन्होंने बिहार में विकास कार्यों की प्रशंसा की और विपक्ष को कुंठित बताया। शिवराज ने परिवारवाद को कुर्सीवाद में बदलने की बात कही और बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत का दावा किया।

    किडनी देने वाली बेटी का भी तिरस्कार, राजद में महाभारत: शिवराज। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को पटना एयरपोर्ट पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार पर कटाक्ष किया।

    उन्होंने कहा कि जिस बेटी ने अपने पिता को किडनी दी, उसी का परिवार में तिरस्कार हो रहा है। उन्हें सत्ता की दौड़ में दरकिनार किया जा रहा है।

    शिवराज का संकेत सिंगापुर में रह रहीं लालू की बेटी रोहिणी आचार्य की ओर था, जिन्होंने अपने पिता को किडनी दान देकर मिसाल पेश की थी।

    राजद में महाभारत के लिए मचा हुआ है महाभारत

    शिवराज कृषि विभाग के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के पहले पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उनका कहना था कि राजद में अब इस बात पर महाभारत मचा हुआ है कि कौन उत्तराधिकारी होगा।

    विकास देखकर विपक्ष हो रहा कुंठित

    एक यहां है, एक वहां है और वहां से भी तय नहीं हो पा रहा कि कौन संभालेगा पार्टी की कमान। उन्होंने बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं व विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि विकास देखकर विपक्ष कुंठित हो गया है।

    कुर्सीवाद में बदला परिवारवाद- शिवराज

    परिवारवाद अब कुर्सीवाद में बदल गया है। राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए शिवराज ने कहा कि वे विदेश में जाकर देश को बदनाम करने का पाप एवं अपराध कर रहे हैं।

    जो लोग अपने ही देश की छवि को धूमिल करते हैं, जनता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करती है। चौहान ने दावा किया कि इस बार बिहार में रिकार्डतोड़ बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी।

