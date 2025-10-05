किडनी देने वाली बेटी का भी तिरस्कार... शिवराज सिंह ने लालू परिवार पर साधा निशाना

राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को पटना एयरपोर्ट पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार पर कटाक्ष किया।

उन्होंने कहा कि जिस बेटी ने अपने पिता को किडनी दी, उसी का परिवार में तिरस्कार हो रहा है। उन्हें सत्ता की दौड़ में दरकिनार किया जा रहा है।

शिवराज का संकेत सिंगापुर में रह रहीं लालू की बेटी रोहिणी आचार्य की ओर था, जिन्होंने अपने पिता को किडनी दान देकर मिसाल पेश की थी।

राजद में महाभारत के लिए मचा हुआ है महाभारत