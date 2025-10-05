किडनी देने वाली बेटी का भी तिरस्कार... शिवराज सिंह ने लालू परिवार पर साधा निशाना
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में लालू प्रसाद यादव के परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने रोहिणी आचार्य के साथ हो रहे व्यवहार पर दुख जताया और राजद में उत्तराधिकार की लड़ाई पर टिप्पणी की। उन्होंने बिहार में विकास कार्यों की प्रशंसा की और विपक्ष को कुंठित बताया। शिवराज ने परिवारवाद को कुर्सीवाद में बदलने की बात कही और बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत का दावा किया।
राजद में महाभारत के लिए मचा हुआ है महाभारत
विकास देखकर विपक्ष हो रहा कुंठित
कुर्सीवाद में बदला परिवारवाद- शिवराज
