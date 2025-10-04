Language
    Bihar Election 2025: युवाओं के वोट पर टिकी जीत की उम्मीद, भागलपुर में 30-39 उम्र के 6 लाख से ज्यादा वोटर

    By Navaneet Mishra Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 11:20 PM (IST)

    जिले में विधानसभा चुनाव में युवा मतदाताओं की भूमिका अहम है। 30-39 वर्ष के मतदाता सर्वाधिक (611356) हैं जिनमें पीरपैंती में 105770 हैं। 18-19 वर्ष के 50079 नए मतदाता हैं कहलगांव में 7842 सर्वाधिक। भागलपुर में 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 आयु वर्ग के सबसे अधिक मतदाता हैं। सुल्तानगंज में 90-99 और 100-109 आयु वर्ग के सर्वाधिक मतदाता हैं।

    जिसके पाले में युवा वोटर, उसकी जीत पक्की। फोटो जागरण

    नवनीत मिश्र, भागलपुर। विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी को युवा मतदाता का साथ मिल गया, उसकी जीत पक्की है। जिले में सबसे अधिक युवा मतदाता हैं। 30 से 39 वर्ष के मतदाता सबसे अधिक हैं।

    50079 मतदाता पहली बार विधानसभा चुनाव में मतदान करेंगे। ये मतदाता 18 से 19 वर्ष के हैं। 18 से 19 वर्ष के सबसे अधिक मतदाता कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में 7842 हैं। 30 से 39 वर्ष के सबसे अधिक मतदाता हैं। इन मतदाताओं की संख्या 611356 है।

    30 से 39 वर्ष के सबसे अधिक मतदाता पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में 105770 हैं। 20 से 29 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 476262 और 40 से 49 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 486391 है। 20 से 29 वर्ष के सबसे अधिक मतदाता कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में हैं।

    40 से 49 वर्ष के सबसे अधिक मतदाता भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में 81293 हैं। 50 से 59 साल के 290776 मतदाता हैं। इस आयु वर्ग के सबसे अधिक मतदाता भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। 60 से 69 वर्ष के मतदाता 181845 हैं। इस आयु वर्ग के सबसे अधिक मतदाता भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं।

    70 से 79 वर्ष के मतदाता 92671 हैं। इस आयु वर्ग के सबसे अधिक मतदाता भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में 16503 हैं। 80 से 89 वर्ष के मतदाता 25020 हैं। इस आयु वर्ग में सबसे अधिक मतदाता भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं।

    90 से 99 वर्ष के मतदाता 3701 हैं। इस आयु वर्ग के सबसे अधिक मतदाता सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में 693 हैं। 100 से 109 वर्ष के मतदाता 387 हैं। इस आयु वर्ग के सबसे अधिक मतदाता 99 सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं।

    110 से 119 वर्ष के मतदाता तीन हैं। इस आयु वर्ग के गोपालपुर, पीरपैंती व सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं। 120 वर्ष के एक मात्र मतदाता पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में हैं।

    आयु वर्ग के अनुसार मतदाता डेटा

    आयु वर्ग कुल मतदाता
    18-19 50,079
    20-29 476,262
    30-39 611,356
    40-49 486,391
    50-59 290,776
    60-69 181,845
    70-79 92,671
    80-89 25,020
    90-99 3,701
    100-109 387

    आयु वर्ग और विधानसभा के अनुसार सर्वाधिक मतदाता

    आयु वर्ग विधानसभा सर्वाधिक मतदाता
    18-19 वर्ष कहलगांव 7,842
    20-29 वर्ष कहलगांव 80,012
    30-39 वर्ष पीरपैंती 105,770
    40-49 वर्ष भागलपुर 81,293
    50-59 वर्ष भागलपुर 51,253
    60-69 वर्ष भागलपुर 32,877
    70-79 वर्ष भागलपुर 16,503
    80-89 वर्ष भागलपुर 5,161
    90-99 वर्ष सुल्तानगंज 693
    100-109 वर्ष सुल्तानगंज 99