पटना में बेखौफ अपराधी; गाली-गलौज कर युवक को मारी गोली, पुलिस की छापेमारी जारी

नौबतपुर के जगदीशपुर गांव में एक युवक भरत कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी शिवम उर्फ लवली शराब के नशे में भरत के घर गया और गाली-गलौज करने लगा। समझाने की कोशिश करने पर उसने भरत को गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

संवाद सूत्र, नौबतपुर। सूबे में अपराधियों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। वे बेखौफ होकर अपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव का है, जहां शनिवार की देर शाम एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

घटना के समय कोई कुछ समझ पाता, तब तक आरोपित भाग निकला। इस हत्या ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया है। मृतक की पहचान जगदीशपुर गांव निवासी श्रीकांत सिंह के पुत्र भरत कुमार (35 वर्ष) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गांव के अनिल सिंह का पुत्र शिवम उर्फ लवली शराब के नशे में भरत के घर जाकर गाली-गलौज करने लगा। जब भरत ने उसे समझाने की कोशिश की, तो लवली ने कट्टे से गोली चला दी, जो भरत के सीने में लग गई। गोली लगने से भरत गंभीर रूप से घायल हो गया।