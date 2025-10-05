Language
    पटना में बेखौफ अपराधी; गाली-गलौज कर युवक को मारी गोली, पुलिस की छापेमारी जारी

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 12:03 AM (IST)

    नौबतपुर के जगदीशपुर गांव में एक युवक भरत कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी शिवम उर्फ लवली शराब के नशे में भरत के घर गया और गाली-गलौज करने लगा। समझाने की कोशिश करने पर उसने भरत को गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

    नौबतपुर में युवक की गोली मारकर हत्या। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, नौबतपुर। सूबे में अपराधियों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। वे बेखौफ होकर अपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव का है, जहां शनिवार की देर शाम एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

    घटना के समय कोई कुछ समझ पाता, तब तक आरोपित भाग निकला। इस हत्या ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया है।

    मृतक की पहचान जगदीशपुर गांव निवासी श्रीकांत सिंह के पुत्र भरत कुमार (35 वर्ष) के रूप में हुई है।

    बताया जा रहा है कि गांव के अनिल सिंह का पुत्र शिवम उर्फ लवली शराब के नशे में भरत के घर जाकर गाली-गलौज करने लगा। जब भरत ने उसे समझाने की कोशिश की, तो लवली ने कट्टे से गोली चला दी, जो भरत के सीने में लग गई। गोली लगने से भरत गंभीर रूप से घायल हो गया।

    गोली की आवाज सुनकर स्वजन दौड़े आए, लेकिन तब तक लवली भाग चुका था। घायल भरत को पटना एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर से स्वजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में मातम छा गया।

    ग्रामीणों के अनुसार, आरोपित शिवम उर्फ लवली पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसने पूर्व में भी गांव के एक युवक पर गोली चलाई थी।

    घटना की सूचना मिलते ही नौबतपुर थाना प्रभारी संजीत कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन की।

    उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इस हत्या ने नौबतपुर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

