    राजेंद्रनगर टर्मिनल पर फॉल्स सीलिंग गिरने से हड़कंप, दो यात्री मामूली रूप से घायल

    By vidya sagar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 11:34 PM (IST)

    पटना के राजेंद्रनगर टर्मिनल पर आरक्षण काउंटर की फॉल्स सीलिंग गिरने से अफरा-तफरी मच गई। इस घटना में दो यात्रियों को मामूली चोटें आई। रेलवे कर्मचारियों ने तुरंत बिजली बंद कर यात्रियों को सुरक्षित निकाला। प्रारंभिक जांच में सीलिंग के पुराने होने की बात सामने आई है। रेलवे प्रशासन ने मरम्मत का आश्वासन दिया है और यात्रियों से धैर्य रखने की अपील की है।

    जागरण संवाददाता, पटना। राजेंद्रनगर टर्मिनल के आरक्षण बुकिंग काउंटर पर शुक्रवार देर शाम लगभग पांच बजे अचानक फॉल्स सीलिंग का एक हिस्सा गिरने से अफरातफरी मच गई।

    घटना के समय काउंटर पर कई यात्री टिकट बुक कराने के लिए मौजूद थे। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई, हालांकि दो यात्रियों को हल्की चोटें आईं।

    हादसे के तुरंत बाद रेलकर्मियों ने बिजली आपूर्ति बंद कर दी और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। रेल अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है।

    प्रारंभिक जांच में पता चला कि फॉल्स सीलिंग पुरानी हो चुकी थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। अधिकारियों ने बताया कि सीलिंग की मरम्मत और इसे दुरुस्त करने का काम जल्द शुरू किया जाएगा।

    हादसे के कारण कुछ देर के लिए टिकट बुकिंग कार्य प्रभावित रहा, जिससे यात्रियों को असुविधा हुई। स्थानीय लोगों और यात्रियों ने रेलवे प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं।

    उनका कहना है कि समय-समय पर मेंटेनेंस कार्य नहीं होने से इस तरह की घटनाएं होती हैं। रेलवे ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार दिया गया और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है।

