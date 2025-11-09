Language
    पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत, 15 तक शुरू हो जाएगा एक और एयरोब्रिज

    By Vidya Sagar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 12:15 AM (IST)

    पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए खुशखबरी है। 15 जून तक एक और एयरोब्रिज शुरू हो जाएगा, जिससे विमानों की आवाजाही सुगम होगी और उड़ानों में देरी कम होगी। यात्रियों को विमान में चढ़ने और उतरने में आसानी होगी, खासकर बुजुर्गों और बच्चों को राहत मिलेगी। एयरपोर्ट प्रशासन बेहतर सुविधाओं के लिए प्रयासरत है।

    पटना एयरपोर्ट: 15 जून तक यात्रियों को एयरोब्रिज की सौगात। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना पर एक और एयरोब्रिज 15 नवंबर तक शुरू हो जाएगा। इस एयरोब्रिज के शुरू होने के साथ ही पटना एयरपोर्ट पर दो एयरोब्रिज कार्यरत हो जाएंगें।

    इसे एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में एक और कदम बताया जा रहा है। वहीं 31 दिसंबर तक शेष तीन और एयरोब्रिज शुरू होने उम्मीद है। वर्तमान में यहां एक एयरोब्रिज काम कर रहा है।

    पटना एयरपोर्ट के निदेशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि दूसरा एयरोब्रिज बन कर तैयार हो गया है। डीजीसीए की ओर से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। वहीं तीसरे एयरोब्रिज का एप्रन भी तैयार हो चुका है।

    पहले दूसरे एयरोब्रिज को शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद शेष बचे तीनों एयरोब्रिज को 31 दिसंबर तक एक साथ शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए तेजी का कार्य चल रहा है।

    बता दें कि नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन 29 मई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था, जिसमें वर्तमान में पांच एयरोब्रिज में से एक चालू है। नए टर्मिनल में 65,155 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, 54 चेक-इन काउंटर, आठ एक्स-रे बैगेज स्कैनर, पांच सामान कन्वेयर बेल्ट, और 11 बोर्डिंग गेट जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं।

    सभी एयरोब्रिज के चालू होने से यात्रियों को बोर्डिंग और उतरने में और आसानी होगी, खासकर पीक ऑवर्स में जब हवाई अड्डा 3,000 यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है।

    एयरोब्रिज की कमी के कारण यात्रियों को कई बार खुले में विमान तक जाना पड़ता है, जो खराब मौसम में असुविधाजनक होता है। नए एयरोब्रिज के निर्माण से यह समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी।

