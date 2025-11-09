पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत, 15 तक शुरू हो जाएगा एक और एयरोब्रिज

जागरण संवाददाता, पटना। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना पर एक और एयरोब्रिज 15 नवंबर तक शुरू हो जाएगा। इस एयरोब्रिज के शुरू होने के साथ ही पटना एयरपोर्ट पर दो एयरोब्रिज कार्यरत हो जाएंगें। इसे एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में एक और कदम बताया जा रहा है। वहीं 31 दिसंबर तक शेष तीन और एयरोब्रिज शुरू होने उम्मीद है। वर्तमान में यहां एक एयरोब्रिज काम कर रहा है।

