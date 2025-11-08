बिहार चुनाव का असर! आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, बैंगन-भिंडी और परवल के भी बढ़े भाव
बिहार में चुनाव के माहौल के बीच सब्जियों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। बैंगन, भिंडी और परवल जैसी सब्जियों के दाम बढ़ने से आम आदमी परेशान है। विक्रेताओं का कहना है कि चुनाव के कारण आपूर्ति में बाधा आ रही है, जिससे कीमतें बढ़ रही हैं।
जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में सब्जियों के दामों में अचानक आई तेजी से आम आदमी की रसोई का बजट गड़बड़ा गया है।
पिछले 15 दिनों में हरी सब्जियों के दामों में 20 से 30 रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चुनावी माहौल में वाहनों की जब्ती और एक जिले से दूसरे जिले या दूसरे प्रदेशों से सब्जियों की आवाजाही में कमी को इसकी प्रमुख वजह बताया जा रहा है।
सब्जी मंडियों में रोजाना खरीदारी करने वाले उपभोक्ताओं का कहना है कि अब हर दिन की सब्जी सोच-समझकर खरीदनी पड़ रही है। पटेल नगर निवासी गृहणी ज्योति बताती हैं कि पहले जहां एक महीने का सब्जी बजट एक से डेढ़ हजार रुपये में संभल जाता था, अब 15 दिन में ही खर्च खत्म हो जा रहा है।
कंकड़बाग की डाली और मीठापुर की प्रियंका बताती है कि टमाटर तो सामान्य हैं, लेकिन हरी धनिया और हरी मिर्च जैसी रोजमर्रा की चीजें अब थाली से गायब होती जा रही हैं।
खुदरा बाजार में सब्जियों के दाम आसमान पर
राजधानी की अंटाघाट, राजाबाजार, शास्त्रीनगर और मीठापुर मंडियों में सब्जियों के दामों में 5 से 10 रुपये प्रति किलो तक का अंतर देखा जा रहा है।
मीठापुर के विक्रेता राम कुमार ने बताया कि थोक में कुछ सब्जियों के दाम स्थिर हैं, लेकिन खुदरा बाजार में 10 रुपये प्रति किलो तक की तेजी बनी हुई है।
बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अगर चुनावी प्रतिबंधों के बीच वाहनों की आवाजाही जल्द सामान्य नहीं हुई, तो कीमतें और बढ़ सकती हैं। इससे आम परिवारों की रसोई पर महंगाई का बोझ और भारी पड़ सकता है।
वर्तमान बाजार भाव (रुपये प्रति किलो)
- ओल :150
- मूली :60
- परवल :80
- भिंडी : 80
- बिंस : 120
- बोरो : 110
- कुंदरी :50
- करैला : 80
- बंदगोभी : 50
- नेनुआ : 70
- खीरा :80
- टमाटर : 50
- सेम : 100
- अदरक : 180
- हरी मिर्च : 80
- बैगन : 60
- लौकी : 50
- फूलगोभी : 50 की दो
