Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिवान में डीएपी-यूरिया का संकट, बाजार से महंगे दामों पर खरीदने को मजबूर किसान

    By Siweswar Mahadev Bharti (guthni) Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 11:45 PM (IST)

    सिवान में डीएपी और यूरिया खाद की भारी कमी हो गई है। सहकारी समितियों के गोदामों में खाद का स्टॉक खत्म हो गया है, जिससे किसान बाजार से महंगे दामों पर खाद खरीदने को मजबूर हैं। रबी फसल की बुवाई के समय खाद की कमी से किसान परेशान हैं। कृषि विभाग ने जल्द आपूर्ति का आश्वासन दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बी की बोआई होते ही यूरिया गोदाम में खाद समाप्त। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, गुठनी (सिवान)। जब कृषि कार्य के लिए खाद-बीज की आवश्यकता किसानों को पड़ती है, सरकारी गोदामों व कार्यालयों में खाद व बीज समाप्त हो जाता है। हालात यह है कि चक्रवाती तूफान में हुई वर्षा के बाद किसानों के खेत गेहूं की बोआई लायक तैयार हो गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसको लेकर किसान बड़ी तेजी से गेहूं की बोआई करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन ऐन मौके पर कृषि विभाग द्वारा ना तो बीज उपलब्ध कराया गया है, ना ही बिस्कोमन गोदाम में कोई खाद ही उपलब्ध है।

    एक तरफ सरकारी बिस्कोमान गोदाम में डीएपी और यूरिया दोनों समाप्त कर हो गया है। वहीं दूसरी तरफ बिस्कोमान गोदाम की डीएपी और मिक्सर खाद बाजार की कई दुकानों पर खुलेआम महंगे दामों पर बिक रही है।

    दुकानदारों का कहना है कि अधिक रुपये देकर इन खाद की खरीद की गई है, इसलिए महंगे दामों पर बेचना हमारी मजबूरी है। वहीं किसान महंगे दामों पर दुकानदारों से खाद- बीज खरीदने को मजबूर हैं।

    जब किसानों को खेती का समय आता है तब तब यहीं हाल होता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि इस संबंध में प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जिन दुकानदारों के पास जिसको बिस्कोमान गोदाम की खाद जांच के दौरान मिलेगी उसे पर उचित कार्रवाई जरूर किया जाएगा। वहीं महंगे दाम पर खाद बीज बेचने वाले दुकानदारों को भी चिह्नित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    वर्तमान में बाजार में खाद बीज का दाम

     
    वस्तु बाजार दर (₹) सरकारी दर (₹)
    डीएपी 1900 1350
    मिक्सर 1700 1250
    गेहूँ का बीज 1600 से 1900 तक -