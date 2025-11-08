सिवान में डीएपी-यूरिया का संकट, बाजार से महंगे दामों पर खरीदने को मजबूर किसान

संवाद सूत्र, गुठनी (सिवान)। जब कृषि कार्य के लिए खाद-बीज की आवश्यकता किसानों को पड़ती है, सरकारी गोदामों व कार्यालयों में खाद व बीज समाप्त हो जाता है। हालात यह है कि चक्रवाती तूफान में हुई वर्षा के बाद किसानों के खेत गेहूं की बोआई लायक तैयार हो गए हैं।

इसको लेकर किसान बड़ी तेजी से गेहूं की बोआई करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन ऐन मौके पर कृषि विभाग द्वारा ना तो बीज उपलब्ध कराया गया है, ना ही बिस्कोमन गोदाम में कोई खाद ही उपलब्ध है।

एक तरफ सरकारी बिस्कोमान गोदाम में डीएपी और यूरिया दोनों समाप्त कर हो गया है। वहीं दूसरी तरफ बिस्कोमान गोदाम की डीएपी और मिक्सर खाद बाजार की कई दुकानों पर खुलेआम महंगे दामों पर बिक रही है।

दुकानदारों का कहना है कि अधिक रुपये देकर इन खाद की खरीद की गई है, इसलिए महंगे दामों पर बेचना हमारी मजबूरी है। वहीं किसान महंगे दामों पर दुकानदारों से खाद- बीज खरीदने को मजबूर हैं।

जब किसानों को खेती का समय आता है तब तब यहीं हाल होता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि इस संबंध में प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जिन दुकानदारों के पास जिसको बिस्कोमान गोदाम की खाद जांच के दौरान मिलेगी उसे पर उचित कार्रवाई जरूर किया जाएगा। वहीं महंगे दाम पर खाद बीज बेचने वाले दुकानदारों को भी चिह्नित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।