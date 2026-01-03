कोहरे से ठप हुआ हवाई यात्रा: पटना एयरपोर्ट पर 8 उड़ानें रद, 38 फ्लाइट्स घंटों लेट; यात्रियों की बढ़ी मुसीबत

जागरण संवाददाता, पटना। बढ़ती ठंड और देश के विभिन्न हिस्सों में छाए कोहरे का असर शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट के विमान परिचालन पर भी देखने को मिला। हालांकि शहर में सुबह से मौसम साफ रहा, लेकिन अन्य शहरों में खराब मौसम और घने कोहरे के कारण पटना आने-जाने वाली कई उड़ानें प्रभावित हुईं। इस दौरान आठ विमानों को रद करना पड़ा, जबकि कुल 38 उड़ानें विलंब से संचालित हुईं।

जानकारी के अनुसार, रद की गई उड़ानों में इंडिगो एयरलाइंस की तीन जोड़ी और एयर इंडिया की एक जोड़ी फ्लाइट शामिल हैं। इनमें एयर इंडिया की दिल्ली–पटना–दिल्ली सेक्टर की फ्लाइट एआइ-1749 तथा इंडिगो की कोलकाता–पटना–कोलकाता फ्लाइट 6ई-6917, हैदराबाद–पटना–हैदराबाद फ्लाइट 6ई-915 और दिल्ली–पटना–दिल्ली फ्लाइट 6ई-6549 को रद कर दिया गया। उड़ानें रद होने से संबंधित सेक्टरों के यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

यात्रियों का कहना है कि उड़ान रद होने की सूचना उन्हें निर्धारित समय से करीब एक घंटे पहले दी गई, जिससे वैकल्पिक व्यवस्था करने में दिक्कत हुई। कई यात्रियों ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से एयरलाइंस पर समय पर सूचना नहीं देने का आरोप भी लगाया। हालांकि एयरलाइंस की ओर से अधिकतर यात्रियों को दूसरी तिथि की टिकट उपलब्ध करा दी गई, जबकि कुछ यात्रियों ने टिकट रिफंड के लिए आवेदन किया।