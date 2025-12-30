पटना एयरपोर्ट पर कोहरे का कहर: छह उड़ानें रद, 17 विमानों में देरी से यात्री परेशान
पटना हवाई अड्डे पर घने कोहरे और ठंड के कारण हवाई यातायात लगातार प्रभावित हो रहा है। मंगलवार को छह उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि 17 विमान देरी से संचालि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। राज्य में बढ़ती ठंड और घने कोहरे का असर हवाई यातायात पर लगातार बना हुआ है। मंगलवार को भी पटना एयरपोर्ट पर कोहरे और कम दृश्यता के कारण छह उड़ानें रद कर दी गईं, जबकि 17 विमान अपने निर्धारित समय से देरी से आए और रवाना हुए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, इंडिगो, स्पाइसजेट और एयर इंडिया की एक-एक जोड़ी उड़ानें रद रहीं। इनमें एयर इंडिया की दिल्ली–पटना–दिल्ली सेक्टर की फ्लाइट एआइ-1749, स्पाइसजेट की मुंबई–पटना–मुंबई सेक्टर की फ्लाइट एसजी-0336 तथा इंडिगो की गाजियाबाद–पटना–चेन्नई सेक्टर की उड़ान शामिल है। उड़ानें रद होने से संबंधित रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
यात्रियों का कहना है कि उड़ान रद होने की सूचना उन्हें निर्धारित समय से महज एक घंटे पहले दी गई, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं। कई यात्रियों ने समय पर सूचना नहीं मिलने को लेकर एयरलाइंस के प्रति नाराजगी जताई और इंटरनेट मीडिया पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी।
हालांकि, एयरलाइंस की ओर से अधिकांश यात्रियों को वैकल्पिक तिथि की टिकट उपलब्ध कराई गई, जबकि कुछ यात्रियों ने टिकट रिफंड के लिए आवेदन किया।
इसके अलावा पटना से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जाने वाली प्रमुख उड़ानों सहित कुल 17 विमान एक से ढाई घंटे की देरी से परिचालित हुए। लगातार खराब मौसम के कारण यात्रियों को आने वाले दिनों में भी असुविधा झेलनी पड़ सकती है।
