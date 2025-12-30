केवल एक राजनेता नहीं, राष्ट्र निर्माण के प्रेरणास्त्रोत भी थे अटल बिहारी वाजपेयी : विधायक संजीव शर्मा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक राजनेता नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रेरणास्त्रोत थे। उनके जीवन में विचारों की दृढ़ता, वाणी की मर्यादा और कार्यों में राष्ट्र सर्वोपरि की भावना स्पष्ट दिखाई देती थी।

उन्होंने राजनीति को सेवा, संवाद और संस्कारों से जोड़ा तथा देश की सुशासन , विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूत नींव प्रदान की। यह बातें शहर विधायक संजीव शर्मा ने अटल मंगलवार को अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित पटेल नगर में आयोजित विधानसभा स्तरीय विचार संगोष्ठी में कही।