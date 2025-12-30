रोहतास पंचायत मीटिंग में हाई वोल्टेज ड्रामा, शराब के नशे में पहुंचे उपप्रमुख; मीटिंग हॉल से गिरफ्तार

बैठक के बीच में शराब के नशे में पहुंचे उपप्रमुख संतोष कुमार ने हंगामा किया, जिस कारण पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सदस्यों के अनुसार उपप्रमुख ने पहुंचते ही सभी अधिकारियों को उनकी उपस्थिति बनाने को कहने लगे।

संवाद सूत्र, नासरीगंज (रोहतास)। स्थानीय बीआरजीएफ भवन में मंगलवार को पंचायत समिति की बैठक प्रखंड प्रमुख योगेश कुमार की अध्यक्षता व बीडीओ मो. नौशाद आलम सिद्दीकी की उपस्थिति में हुई।

उनका हाव भाव देख प्रमुख व बीडीओ ने उन्हें शांत रहने को कहा। काफी समझाने के बाद भी वे नहीं माने, तो किसी प्रकार उन्हें बैठक हाल से बाहर किया गया। बाहर भी वे नहीं माने।

आधे घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और दोबारा बैठक में आ गए। इस बीच बीडीओ ने थानाध्यक्ष को क\ल कर उन्हें मीटिंग हाल से गिरफ्तार कराया। उसके बाद बैठक की शेष कार्रवाई शुरू हुई।

