एक डोज से मिलेगा गर्भाशय कैंसर से बचाव, मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य अभियान का आगाज

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल (गर्भाशय ग्रीवा) कैंसर से बचाव के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) के विरुद्ध गार्डासिल वैक्सीन से टीकाकरण अभियान शुरू किया जा रहा है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार यह टीकाकरण 14 वर्ष की आयु पूरी कर चुकीं व 15 वर्ष से कम आयु की किशोरियों को एक खुराक में दी जाएगी। जिले में इससे पहले सर्वावैक्स की खुराक 21 हजार से अधिक किशोरियों को दी जा चुकी है। उन्हें दूसरी खुराक दी जाएगी। इसके बाद आगे केवल गार्डासिल वैक्सीन ही दी जाएगी। अभियान की तैयारी को लेकर पीएचसी प्रभारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डा.एसके पांडेय ने बताया गार्डासिल-9 टीका सर्वावैक्स की तुलना में अधिक प्रभावी है। इसमें केवल एक डोज की आवश्यकता होती है, जबकि सर्वावैक्स की दो खुराक छह माह के अंतराल पर दी जाती थीं। आशा करेंगी घर-घर जाकर सर्वे, उसके बाद चलेगा अभियान अभियान से पहले दो माह तक आशा के माध्यम से सर्वे कराया जाएगा। 14 वर्ष की किशोरियों का पंचायतवार सर्वे होगा। इसी आधार पर वैक्सीन की मांग व आपूर्ति की जाएगी।

सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार गार्डासिल एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम के प्रथम चरण में तीन माह तक माडल अस्पताल, पीएचसी व एसकेएमसीएच में विशेष टीकाकरण सत्र होंगे। इसके बाद नियमित टीकाकरण सत्रों के माध्यम से अभियान आगे बढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए राज्य स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

अब जिला व प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों व कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अभियान के दौरान जिला व प्रखंड स्तर पर टास्क फोर्स गठित की जाएगी। साथ ही आइएमए, आइएपी, लायंस व रोटरी जैसी संस्थाओं के सदस्यों को भी जागरूक किया जाएगा।