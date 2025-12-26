घने कोहरे से हवाई यातायात ठप: पटना में 5 जोड़ी विमान कैंसल, 40 देरी से भरी उड़ान

जागरण संवाददाता, पटना। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को खराब मौसम का व्यापक असर देखने को मिला। घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। दिनभर में पटना एयरपोर्ट से आने-जाने वाली कुल 40 उड़ानें विलंबित रहीं, जबकि पांच जोड़ी यानी कुल 10 विमानों को रद करना पड़ा।

शुक्रवार को 21 प्रस्थान और 19 आगमन वाली उड़ानें निर्धारित समय से 45 मिनट से लेकर तीन घंटे तक देरी से संचालित हुईं। लगातार हो रहे विलंब के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ा, वहीं कुछ यात्रियों की कनेक्टिंग फ्लाइट भी छूट गई।