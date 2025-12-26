घने कोहरे से हवाई यातायात ठप: पटना में 5 जोड़ी विमान कैंसल, 40 देरी से भरी उड़ान
पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को घने कोहरे के कारण हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। कुल 40 उड़ानें 45 मिनट से तीन घं ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को खराब मौसम का व्यापक असर देखने को मिला। घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। दिनभर में पटना एयरपोर्ट से आने-जाने वाली कुल 40 उड़ानें विलंबित रहीं, जबकि पांच जोड़ी यानी कुल 10 विमानों को रद करना पड़ा।
शुक्रवार को 21 प्रस्थान और 19 आगमन वाली उड़ानें निर्धारित समय से 45 मिनट से लेकर तीन घंटे तक देरी से संचालित हुईं। लगातार हो रहे विलंब के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ा, वहीं कुछ यात्रियों की कनेक्टिंग फ्लाइट भी छूट गई।
खराब मौसम के कारण जिन उड़ानों को रद किया गया, उनमें इंडिगो एयरलाइंस की प्रमुख उड़ानें शामिल हैं। रद की गई उड़ानों में 6ई6917/775 (कोलकाता–पटना–कोलकाता), 6ई915/6683 (हैदराबाद–पटना–हैदराबाद), 6ई673/5152 (मुंबई–पटना–मुंबई), 6ई5008/2309 (दिल्ली–पटना–दिल्ली) तथा 6ई6549/6550 (दिल्ली–पटना–दिल्ली) शामिल हैं। इन उड़ानों के रद होने से यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हुईं।
एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार, पटना और आसपास के इलाकों में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। सुरक्षा कारणों को देखते हुए कुछ उड़ानों को रद करने का निर्णय लिया गया, जबकि कई उड़ानों को मौसम में सुधार होने तक होल्ड पर रखा गया।
एयरलाइंस कंपनियों ने यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानों में समायोजित करने या टिकट रिफंड की सुविधा देने की बात कही है। मौसम में सुधार होने के बाद ही उड़ानों के सामान्य संचालन की उम्मीद जताई जा रही है।
यह भी पढ़ें- प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम: वैशाली जिले में 122 जगहों पर लगे कैंप, 22,187 मामलों का हुआ समाधान
यह भी पढ़ें- सेवा, संस्कार चाणक्य विद्यापति सोसाइटी की पहचान, मुजफ्फरपुर में 111 लोग सम्मानित
यह भी पढ़ें- क्रिकेट के नाम पर चल रहा स्कैम, बिहार टीम में जगह दिलाने के एवज में पिता-पुत्र से ठगे 14.30 लाख रुपये
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।