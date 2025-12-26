सेवा, संस्कार चाणक्य विद्यापति सोसाइटी की पहचान, मुजफ्फरपुर में 111 लोग सम्मानित

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। समाज सेवा और संस्कारों की अलख जगाने वाली चाणक्य विद्यापति सोसाइटी आज सनातन समाज की एक सशक्त पहचान बनती जा रही है। परंपरा, संस्कृति और सेवा को आधार बनाकर यह संगठन समाज को जोड़ने का निरंतर प्रयास कर रहा है।

शिक्षा, संस्कार, सामाजिक समरसता और राष्ट्रभाव जैसे मूल्यों को केंद्र में रखकर चाणक्य विद्यापति सोसाइटी न केवल जरूरतमंदों की सेवा कर रही है, साथ युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ने का भी कार्य कर रही है। अपने सकारात्मक कार्यों के माध्यम से यह संगठन सनातन समाज को एकजुट करने की दिशा में नई मिसाल पेश कर रहा है।

चाणक्य विद्यापति दानवीर सम्मान से सम्मानित चाणक्य विद्यापति सोसाइटी की ओर से स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 111 समाजसेवियों को चाणक्य विद्यापति दानवीर सम्मान से सम्मानित किया गया, वहीं सोसाइटी के सदस्यों को योद्धा सम्मान प्रदान किया गया।

मेयर निर्मला देवी साहू ने कहा कि यह संगठन सनातन समाज को एकजुट करने का कार्य कर रहा है। सोसाइटी द्वारा हर वर्ष आयोजित संस्कार महोत्सव में जनेऊ संस्कार कराया जाता है, जिसमें सनातन समाज के इच्छुक लोग विधिवत यज्ञोपवीत धारण करते हैं।

सोसाइटी के अध्यक्ष पंडित विनय पाठक ने कहा कि संस्था पिछले 13 वर्षों से संस्कार, शिक्षा और सामाजिक एकजुटता के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों को शिक्षित करने के साथ-साथ संस्कार देने का आह्वान किया।