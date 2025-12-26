प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम: वैशाली जिले में 122 जगहों पर लगे कैंप, 22,187 मामलों का हुआ समाधान

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। सुशासन सप्ताह के तहत जिले में प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के तहत प्रखंडों में 122 स्थलों पर 19 से 25 दिसंबर तक कैंप एवं वर्कशाप आयोजन हुआ। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं और परिवाद प्रशासन के समक्ष रखा।

जिलाधिकारी वर्षा सिंह के नेतृत्व में अभियान लोक प्रशासन और समाज के जमीनी स्तर पर प्रभावी लोक सेवा वितरण प्रणाली का सशक्त उदाहरण बना। विभिन्न कैंपों में पदाधिकारियों ने आम नागरिकों की समस्याओं को सुना और जमीनी स्तर पर निष्पादन सुनिश्चित किया।

कार्यक्रम के दौरान जिले के विभिन्न कैंपों में आरटीपीएस, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, भूमि सुधार एवं राजस्व, पंचायती राज, आवास योजना, राशन कार्ड सहित अन्य विभागों से संबंधित कुल 23335 आवेदन और परिवाद प्राप्त हुए। इनमें से 22187 परिवादों का समाधान कैंप स्थल पर ही कर दिया गया। शेष 1148 लंबित मामलों के त्वरित और समयबद्ध निष्पादन के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को 48 घंटे के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए, ताकि आम जनता को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।

विभिन्न विभागों के स्टाल लगे, मौके पर मिली सेवाएं आम नागरिकों की सुविधा के लिए कैंपों में विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग स्टाल लगाए गए। इनमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं, बैंकिंग सेवाएं, मनरेगा, राशन कार्ड सेवाएं, सात निश्चय योजना (भाग-2), स्वास्थ्य शिविर, बाल संरक्षण इकाई द्वारा संचालित योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना, आईसीडीएस, शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल रहे। इन स्टालों के माध्यम से लोगों को योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई और कई सेवाएं मौके पर ही उपलब्ध कराई गईं।

कैंपों में महिलाओं, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और समाज के कमजोर वर्गों की सहभागिता विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। प्रशासनिक टीमों ने मौके पर मार्गदर्शन प्रदान करते हुए पात्र लाभार्थियों को संबंधित योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में आयोजित समीक्षा बैठकों में सभी जिला स्तरीय एवं संबंधित पदाधिकारियों को कैंपों की सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार माइकिंग, जनसंपर्क और अन्य प्रभावी माध्यमों से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे।