Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नीतीश के पास 10 गाय और 13 बछड़े; अपने मंत्रियों की तुलना में काफी कम संपत्‍ति‍ के स्‍वामी हैं बिहार के CM

    By Dina Nath Sahani Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 09:16 PM (IST)

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी संपत्ति की घोषणा की, जिसमें उनके पास मंत्रियों की तुलना में काफी कम संपत्ति है। उनके पास 20,552 रुपये नकद, 11 लाख से अ ...और पढ़ें

    Hero Image

    मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया संपत्‍त‍ियों का ब्‍योरा। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत मंत्रियों ने बुधवार को अपनी संपत्ति की घोषणा की। अपने मंत्रियों की तुलना में उनके पास काफी कम संपत्‍त‍ि है। 

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास नकदी के रूप में 20,552 रुपये है। उनके पास निजी वाहन के रूप में कार (इको स्पोर्ट्स व टाइटेनियम) है जिसकी कीमत 11 लाख 32 हजार 753 रुपये है। इको स्‍पोर्ट्स कार 2015 मॉडल की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    10 गायें और 13 बछड़े हैं गोशाला में 

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास महज 1.65 करोड़ रुपये की संपत्ति है। वे गाय पालन करते हैं। उनके पास दस गायें और 13 बछड़े हैं। इनकी कीमत 1.45 लाख रुपये हैं।

    उनके पास 20 ग्राम सोने की दो अंगूठी है। एक मोती लगी चांदी की अंगूठी भी है। इसके अलावा उनके पास घरेलू उपयोग की सामग्री एसी, एयरकूलर, कंप्यूटर, वाशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवेन, ओटीजी और एक्सरसाइज साइकिल है।

    एसी की कीमत 38, 200, वाशिंग मशीन 20, 500, ट्रेडमिल की कीमत 35 हजार रुपये है। मुख्यमंत्री के पास न तो कोई कृषि भूमि है न व्यावसायिक जमीन।

    दिल्ली के द्वारिका में एक हजार वर्गफीट का एक फ्लैट है। इसे उन्होंने वर्ष 2004 में 13.78 लाख रुपये में खरीदा था। यही मुख्‍यमंत्री की सबसे कीमती संपत्‍त‍ि है। उनके ऊपर बैक का ऋण नहीं है। न कोई सरकारी बकाया है। उनके ऊपर कोई कर देयता भी नहीं है। 

    यह भी पढ़ें- करोड़पत‍ि हैं CM नीतीश कुमार के मंत्री; हथ‍ियारों के भी शौकीन, सम्राट समेत अन्‍य मंत्र‍ियों ने बताया-क‍ितनी है संपत्‍त‍ि

    यह भी पढ़ें- कर्जदार हैं डिप्‍टी सीएम व‍िजय कुमार स‍िन्‍हा; पुणे से लेकर पटना तक का द‍िया ब्‍यौरा, जानिए क‍ितनी है संपत्‍त‍ि?

    मुख्यमंत्री की संपत्ति: एक नजर में 

    • चल संपत्ति: 17,66,196
    • अचल संपत्ति: 1.48 करोड़

    स्‍टेट बैंक के पटना सचिवालय ब्रांच में 27, 217.56 रुपये, संसद भवन दिल्‍ली ब्रांच में 3,358 रुपये तथा पंजाब नेशनल बैंक के बोरिंग रोड ब्रांच में 27, 191 रुपये हैं।  