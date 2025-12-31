राज्‍य ब्‍यूरो, पटना। प्रदेश के गृह मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के घोषित संपत्ति विवरण के अनुसार उनके पास एनपी बोर की एक रायफल और एक रिवाल्वर है। इन दोनों आग्नेयास्त्र की कीमत करीब छह लाख रुपये है। इसके अलावा डिप्टी सीएम सम्राट के पास कृषि और गैर कृषि योग्य भूमि के अलावा आइएएस काॅलोनी में 1450 वर्गफीट का एक आवासीय-कामर्शियल फ्लैट भी है, जिसे उन्होंने वर्ष 2012 में खरीदा था। सम्राट चौधरी के पास करीब दो सौ ग्राम सोना भी है जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपये है। जबकि पत्नी के पास दो सौ ग्राम सोने के अलावा पांच सौ ग्राम चांदी भी है। नकद के रूप में गृह मंत्री के पास 1.35 लाख रुपये और पत्नी कुमारी ममता के पास 35 हजार रुपये हैं।

विजय सिन्हा के पास खेती से अधिक आवासीय और व्यावसायिक भूखंड उप मुख्यमंत्री सह भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास कृषि से अधिक गैर कृषि क्षेत्र की जमीन है। लखीसराय के सिंघाचक चानन में 66 डिसमिल और मरांची टाल में 12 कट्ठा खेती की जमीन है जबकि पुने में तीन प्लाॅट है।

इसका रकबा 12 हजार वर्गफीट से अधिक है। गैर कृषि क्षेत्र में बाढ़ में कई प्लाट हैं। पटना के पुनाईचक में साढ़े चार कट्ठा जमीन है। सिन्हा के पास पटना और लखीसराय में कुल 10 आवासीय परिसर हैं। इनमें से कुछ व्यावसायिक परिसर भी हैं। परिवार के पास कुल कृषि योग्य जमीन में उनकी 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है। विभिन्न बैंकों का करीब 40 लाख रुपये का लोन भी है। सिन्हा के पास रिवाल्वर और राइफल भी है, जिसकी कीमत 77 हजार रुपये है। सिन्हा के पास 90 ग्राम और उनकी पत्नी सुशीला देवी के पास 450 ग्राम के स्वर्ण आभूषण हैं, जो इन्हें शादी और दूसरे अवसरों पर उन्हें उपहार में मिले हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के पास सात एकड़ से अधिक कृषि भूमि ग्रामीण विकास एवं परिवहन मंत्री श्रवण कुमार गोविंदपुर में करीब 7.70 एकड़ कृषि योग्य भूमि के मालिक हैं। नकद के रूप में श्रवण कुमार के पास 71900 रुपये है।

बैंक जमा मामले में श्रवण कुमार की बनिस्पत उनकी पत्नी मंजू कुमारी के पास ज्यादा पैसा है। मंत्री सोने के भी शौकीन है। इनके पास तीन 10 हजार रुपये मूल्य की घडिय़ां हैं। पहले से सौ ग्राम सोना पास था इसके बाद उन्होंने 2019 में और 50 ग्राम सोना खरीदा है। इसके अलावा मंत्री के ने एक रिवाल्वर और एक रायफल भी रखी हुई है। मंत्री के ऊपर तीन लाख रुपये का कार लोन भी है।

करोड़पति हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के पास नकद के रूप में 59 हजार रुपये ही है। हालांकि पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा में मंत्री ने 18.83 लाख रुपये हैं। जबकि स्टेट बैंक व अन्य वित्तीय संस्थान में उनका निवेश करीब 1.01 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा मंत्री पांडेय के पास 240 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत करीब 7.80 लाख रुपये है। वर्ष 2003 में एक रायफल खरीदी थी। उसकी कीमत करीब 52 हजार रुपये है। मंत्री पांडेय के पास कोई कृषि योग्य भूमि नहीं है।

उद्योग मंत्री भी करोड़पति, बैंक में जमा है एक करोड़ से अधिक प्रदेश के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल भी करोड़ पति मंत्री हैं। दिलीप जायसवाल ने अपने संपत्ति के ब्योरे में जानकारी दी है कि उनके पास नकद के रूप में 3.11 लाख रुपये हैं।

इसके अलावा उन्होंने बैंक और वित्तीय संस्थानों में एक करोड़ 68 हजार रुपये हैं। अन्य वित्तीय संस्थानों में मंत्री जायसवाल ने 28.73 लाख रुपये का निवेश भी किया है। मंत्री के पास 11 लाख रुपये के जेवरात हैं जबकि पत्नी के पास 22 लाख रुपये के जेवरात हैं।

पत्नी से गरीब हैं ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी प्रदेश सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी की पत्नी नीता चौधरी अपने पत्नी से ज्यादा अमीर हैं। नकद के रूप में तो मंत्री चौधरी जरूर पत्नी से अमीर है परंतु जमा मामले में काफी पीछे हैं।

मंत्री चौधरी के बैंक में 53.86 लाख रुपये ही हैं परंतु उनकी पत्नी नीता चौधरी के बैंक एकाउंट में 22.54 करोड़ रुपये से अधिक जमा हैं। बैंक, डिबेंचर और शेयर में मंत्री ने 9.90 लाख रुपये का निवेश किया है तो पत्नी ने 2.25 लाख रुपये का। मंत्री चौधरी के पास दो सौ ग्राम सोना और स्टोन भी है। जबकि पत्नी के पास आठ सौ ग्राम सोना और स्टोन है।

कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के पास भी है रिवाल्वर और रायफल नीतीश सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के पास भी 315 बोर की एक रायफल और एक रिवाल्वर है। इसके अलावा इनके पास 11 ग्राम के करीब सोना है जिसकी वर्तमान कीमत 11.50 लाख रुपये है।