राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Ministers Properties: उप मुख्यमंत्री सह भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास कृषि से अधिक गैर कृषि क्षेत्र की जमीन है।

बुधवार को उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा जारी किया है। इसके मुताबिक लखीसराय के सिंघाचक चानन में 66 डिसमिल और मरांची टाल में 12 कट्ठा खेती की जमीन है।

पुणे में तीन प्लाॅट हैं जिसका रकबा 12 हजार वर्गफीट से अधिक है। गैर कृषि क्षेत्र में बाढ़ में कई प्लाॅट हैं। पटना के पुनाईचक में साढ़े चार कट्ठा जमीन है।

उपमुख्‍यमंत्री पर 40 लाख का लोन

सिन्हा के पास पटना और लखीसराय में कुल 10 आवासीय परिसर हैं। इनमें से कुछ व्यवसायिक परिसर भी हैं। परिवार के पास कुल कृषि योग्य जमीन में उनकी 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

विभिन्न बैंकों का करीब 40 लाख रुपये का लोन भी है। सिन्हा के पास रिवाल्वर और राइफल भी है, जिसकी कीमत 77 हजार रुपये है।

सिन्हा के पास 90 ग्राम और उनकी पत्नी सुशीला देवी के पास 450 ग्राम के स्वर्ण आभूषण हैं, जो इन्हें शादी और दूसरे अवसरों पर उन्हें उपहार में मिले हैं।

विजय कुमार सिन्‍हा का एक्‍शन इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्‍व एवं भूमि सुधार विभाग के जन संवाद कार्यक्रम से हड़कंप मचा हुआ है।

साल के अंतिम दिन उन्‍होंने सहरसा में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्‍या में जमीन से जुड़ी शिकायतें सुनीं गईं।