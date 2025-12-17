Bihar Government: जहानाबाद, गया और बांका में नए खनिज निरीक्षकों की पोस्टिंग, 9 अफसरों का ट्रांसफर
खान एवं भू-तत्व विभाग ने नौ खनिज निरीक्षकों का तबादला किया है, जहानाबाद, गया और बांका में नए खान निरीक्षक भेजे गए हैं। जिलों में पूर्व से तैनात छह निर ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। खान एवं भू-तत्व विभाग ने नौ खनिज निरीक्षकों का तबादला कर दिया है। बांका, गया और जहानाबाद में नए खान निरीक्षक भेजे गए हैं, जबकि जिलों में पूर्व से तैनात छह निरीक्षकों को मुख्यालय में योगदान कराया गया है। विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
आदेश के अनुसार दिनेश कुमार को जहानाबाद, मृत्युंजय कुमार झा को गया और प्रीति लता को गया का खान निरीक्षक बनाया गया है, जबकि बांका में रही अलका कुमारी, जहानाबाद में रहे नैयर साबिक, गया में रहे प्रवण सुमन, किशनगंज में रहे राहुल महतो, नालंदा में रही अभिलाषा गुप्ता और दरभंगा में रही मानसी प्रिया को मुख्यालय में योगदान कराया गया है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों की बैठक कल
उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने गुरुवार को विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसमें सभी अपर जिलाधिकारी, डीसीएलआर और अंचल अधिकारी शामिल होंगे।
बैठक ज्ञान भवन में होगी। विभाग के शीर्ष अधिकारी भी शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के दिन से ही विजय सिन्हा इन विभाग से जुड़ी समस्याओं के निदान का प्रयास कर रहे हैं।
लगातार इसकी समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। गुरुवार की बैठक में भूमि से जुड़ी समस्याओं के निदान पर चर्चा करने के साथ ही उसके त्वरित समाधान के लिए दिशा निर्देश दिया जाएगा, ताकि आमलोगों की भूमि से जुड़ी समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके।
यह भी पढ़ें- Bihar Government: खनन और भूतत्व निदेशालय का पुनर्गठन, अपर निदेशक से लेकर SP-DSP तक के होंगे पद
यह भी पढ़ें- बिहार में भ्रष्टाचार पर वार: कहीं 5 तो कहीं 10 हजार की रिश्वत मांगने वाले दबोचे गए
यह भी पढ़ें- Bihar Government: सरकारी कर्मियों को वेतन के लिए देना होगा संपत्ति का ब्योरा, 15 फरवरी है लास्ट डेट
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।