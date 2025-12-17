Bihar Government: जहानाबाद, गया और बांका में नए खनिज निरीक्षकों की पोस्टिंग, 9 अफसरों का ट्रांसफर

राज्य ब्यूरो, पटना। खान एवं भू-तत्व विभाग ने नौ खनिज निरीक्षकों का तबादला कर दिया है। बांका, गया और जहानाबाद में नए खान निरीक्षक भेजे गए हैं, जबकि जिलों में पूर्व से तैनात छह निरीक्षकों को मुख्यालय में योगदान कराया गया है। विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

आदेश के अनुसार दिनेश कुमार को जहानाबाद, मृत्युंजय कुमार झा को गया और प्रीति लता को गया का खान निरीक्षक बनाया गया है, जबकि बांका में रही अलका कुमारी, जहानाबाद में रहे नैयर साबिक, गया में रहे प्रवण सुमन, किशनगंज में रहे राहुल महतो, नालंदा में रही अभिलाषा गुप्ता और दरभंगा में रही मानसी प्रिया को मुख्यालय में योगदान कराया गया है।