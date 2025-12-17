बिहार में भ्रष्टाचार पर वार: कहीं 5 तो कहीं 10 हजार की रिश्वत मांगने वाले दबोचे गए
बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, पटना में रिश्वत लेने वाले कई सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। ये कर्मचारी अलग-अलग विभागों में ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। निगरानी ब्यूरो ने बुधवार को दुल्हिन बाजार प्रखंड से आपूर्ति पदाधिकारी अभिषेक अकेला को 10 हजार रुपये के साथ गिरफ्तार किया है। अभिषेक अकेला के खिलाफ रंजीत कुमार नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अकेला प्रति क्विंटल 35 रुपये प्रति माह दुकान जांच के लिए रिश्वत मांग रहे हैं।
निगरानी ने मामले की जांच के बाद डीएसपी निगरानी नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक धावा दल बनाया। बुधवार को आरोपी अकेला जिस वक्त अनुमंडल कार्यालय पालीगंज में रिश्वत के 10 हजार रुपये ले रहे थे उसी वक्त उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद आरोपित को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
न्यायालय में आरोप पत्र देने के एवज में पांच हजार रिश्वत मांगी
एक अन्य मामले में निगरानी ब्यूरो ने अरवल जिले से एक सहायक अवर निरीक्षक (एएसआई) को पांच हजार की रिश्वत के साथ पकड़ा है।
मुकेश कुमार नामक शख्स ने निगरानी में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक मामले में आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र देने के एवज में एएसआइ वंशी थाना मो. मुज्बता अली पांच हजार रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं।
निगरानी ने शिकायत की सत्यता जांच के बाद डीएसपी निगरानी मो. वसीम फिरोज के नेतृत्व में धावा दल बनाया। बुधवार को आरोपी एएसआई जिस वक्त रिश्वत के पांच हजार रुपये ले रहे थे उसी वक्त उन्हें वंशी थाना मोड से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ बाद इसे भी कोर्ट में पेश किया जाएगा।
