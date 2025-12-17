Bihar Government: खनन और भूतत्व निदेशालय का पुनर्गठन, अपर निदेशक से लेकर SP-DSP तक के होंगे पद

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार (Bihar Government) ने खान एवं भूतत्व निदेशालय का पुनर्गठन कर दो नए निदेशालय बना दिए हैं। इनके नाम खान निदेशालय एवं अन्वेषण निदेशालय रखे गए हैं। इसके अलावा खान निदेशालय के अंतर्गत दो उप-निदेशालयों का भी गठन हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इनके नाम खनन उप निदेशालय तथा सुरक्षा उप निदेशालय रखे गए हैं। इन निदेशालयों का काम खनन पट्टों की सुरक्षा तथा अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई में पदाधिकारियों एवं कर्मियों की सुरक्षा करना होगा। खान एवं भू-तत्व विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

नए पदों का किया गया सृजन: सरकार ने नए निदेशालय और उप निदेशालय के गठन के बाद विभिन्न पदों का सृजन भी किया है। नई व्यवस्था में खान निदेशालय में मुख्यालय स्तर पर आने वाले खनन उप निदेशालय में सहायक निदेशक के तीन पद, खनिज विकास पदाधिकारी के दो पद उपलब्ध होंगे।

इसी प्रकार मुख्यालय स्तर पर सुरक्षा उप निदेशालय में अपर निदेशक का एक पद, उप निदेशक का एक पद, पुलिस अधीक्षक का एक पद, खनिज विकास पदाधिकारी के दो पद, पुलिस उपाधीक्षक के एक पद, खनिज विकास पदाधिकारी के दो और खान निरीक्षक के नौ पद होंगे।