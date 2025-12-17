Bihar Government: खनन और भूतत्व निदेशालय का पुनर्गठन, अपर निदेशक से लेकर SP-DSP तक के होंगे पद
बिहार सरकार ने खान एवं भूतत्व निदेशालय का पुनर्गठन कर खान निदेशालय और अन्वेषण निदेशालय नामक दो नए निदेशालय बनाए हैं। खान निदेशालय के अंतर्गत खनन उप नि ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार (Bihar Government) ने खान एवं भूतत्व निदेशालय का पुनर्गठन कर दो नए निदेशालय बना दिए हैं। इनके नाम खान निदेशालय एवं अन्वेषण निदेशालय रखे गए हैं। इसके अलावा खान निदेशालय के अंतर्गत दो उप-निदेशालयों का भी गठन हुआ है।
इनके नाम खनन उप निदेशालय तथा सुरक्षा उप निदेशालय रखे गए हैं। इन निदेशालयों का काम खनन पट्टों की सुरक्षा तथा अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई में पदाधिकारियों एवं कर्मियों की सुरक्षा करना होगा। खान एवं भू-तत्व विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
नए पदों का किया गया सृजन:
सरकार ने नए निदेशालय और उप निदेशालय के गठन के बाद विभिन्न पदों का सृजन भी किया है। नई व्यवस्था में खान निदेशालय में मुख्यालय स्तर पर आने वाले खनन उप निदेशालय में सहायक निदेशक के तीन पद, खनिज विकास पदाधिकारी के दो पद उपलब्ध होंगे।
इसी प्रकार मुख्यालय स्तर पर सुरक्षा उप निदेशालय में अपर निदेशक का एक पद, उप निदेशक का एक पद, पुलिस अधीक्षक का एक पद, खनिज विकास पदाधिकारी के दो पद, पुलिस उपाधीक्षक के एक पद, खनिज विकास पदाधिकारी के दो और खान निरीक्षक के नौ पद होंगे।
इसी प्रकार अन्वेषण निदेशालय में मुख्यालय स्तर पर निदेशक अन्वेषण के एक पद के अलावा उप निदेशक अन्वेषण का एक पद, सहायक निदेशक अन्वेषण के दो पद, वरीय भू-वैज्ञानिक अन्वेषण के चार और भू-वैज्ञानिक के 10 पद हो जाएंगे।
इनके अलावा इसके बाद नए निदेशालयों के उप निदेशालय पुनर्गठित करने तथा इसके कार्यों के संपादन के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।