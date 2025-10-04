Patna News: स्ट्रेचर से उठकर चोरी का केस कराने पहुंचा मरीज, थाने के पास ही चोरों का आतंक

पटना के एलएनजेपी अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों के मोबाइल व नकदी चोरी होने से हड़कंप मच गया। पीड़ितों ने शास्त्रीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस जांच में जुटी है वहीं अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने का आश्वासन दिया है। कंकड़बाग में एक महिला अधिकारी से चेन छीनने की घटना हुई और बुद्धा कॉलोनी के एक मंदिर में महिला का मंगलसूत्र चोरी हो गया।

जागरण संवाददाता, पटना। एलएनजेपी अस्पताल में चोरों ने कई मरीजों और तीमारदारों के मोबाइल व नकद चोरी कर फरार हो गए। सभी ने इसकी शिकायत शास्त्रीनगर थाने में की है। एक मरीज स्ट्रेचर से उठकर थाने पहुंच गया और चोरी का मामला दर्ज कराया।

शास्त्रीनगर थानेदार ने बताया कि पीड़ितों की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। मधुबनी निवासी मरीज रंजन चौपाल का हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। वह करीब एक माह से उपचारधीन हैं। बीते शुक्रवार की सुबह अज्ञात युवक वार्ड में घुस गया और उनका मोबाइल और 20 हजार नकद चोरी कर फरार हो गया। इसी तरह शाहपुर दानापुर निवासी धीरज कुमार के साथ हुआ। वह मरीज के साथ बीते एक सप्ताह से हैं। बताया कि यह तीसरी वारदात है।

कुछ और भी तीमारदार हैं, जिनका मोबाइल और नकद चोरी कर लिया गया है। ज्यादातार सेकेंड फ्लोर आइसीयू वार्ड के मरीज और तीमारदार हैं। सभी ने थाने में लिखित आवेदन दिया। पुलिस संदिग्ध की पहचान में जुटी है। अस्पताल के निदेशक डॉ. सरसीज नयनम ने बताया कि पुलिस को लिखित शिकायत के साथ सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन अब तक कोई पकड़ में नहीं आया है। वहीं, घटना को लेकर मरीजों में आक्रोश है। मरीजों के स्वजन ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि एचडीयू जैसे संवेदनशील वार्ड में भी न तो कोई सुरक्षाकर्मी था और न ही कोई व्यवस्था। अस्पताल में पहले भी चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण चोरों का दुस्साहस बढ़ा है। कंकड़बाग थाने के पास उपनिदेशक से छीनी चेन कंकड़बाग थाने के पास शुक्रवार की दोपहर बाइक सवार बदमाशों ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की उपनिदेशक जूही कुमारी से चेन छीन ली। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस छानबीन में जुट गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

पीड़िता गर्दनीबाग के यारपुर की निवासी हैं। वह शुक्रवार दोपहर करीब एक बजकर 28 मिनट पर कंकड़बाग थाने के पास एक मिठाई की दुकान के पास से पैदल गुजर रही थीं, तभी पीछे से काले रंग की बुलेट सवार अपराधी आया युवक आया और झपट्टा मारकर उनके गले से सोने की चेन व लाकेट छीन लिया।

महिला का सोने का मंगलसूत्र व अंगूठी चोरी बुद्धा कालोनी थाना क्षेत्र बांसघाट स्थित मंदिर में पूजा करने गई महिला के गले से मंगलसूत्र और अंगूठी चोरी हो गई। पीड़िता कृति कुमारी ने बुद्धा कालोनी थाने में इसकी शिकायत की है।

उन्होंने पुलिस को बताया कि रात पूजा के लिए बासघाट स्थित काली मंदिर गई थीं। पूजा समाप्त कर मंदिर से बाहर निकलने पर उन्होंने पाया कि उनका सोने का 15 ग्राम का मंगलसूत्र और पांच ग्राम की अंगूठी किसी ने चोरी कर लिया है।

अस्पताल से सटा है थाना एलएनजेपी अस्पताल से ठीक सटा हुआ थाना है, इसके बावजूद चोरी होने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े गए हैं। मरीजों ने बताया कि इस तरह की घटना से अस्पताल की सुरक्षा भी सवालों के घेरे में है।