Bihar New Airport: बिहार को जल्द मिलेगा एक और एयरपोर्ट, मुजफ्फरपुर में टेंडर प्रक्रिया शुरू

जागरण संवाददाता, पटना। मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए खुशखबरी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने यहां हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए निविदा (टेंडर) प्रक्रिया शुरू कर दी है। यानी अब एयरपोर्ट बनाने का काम एक कदम और आगे बढ़ गया है।

कंपनियां शनिवार से टेंडर से जुड़ा कागज डाउनलोड कर सकती हैं। बिड (प्रस्ताव) जमा करने की आखिरी तारीख 17 नवंबर 2025 रखी गई है। 21 नवंबर को पहली बिड खुलेगी और 5 दिसंबर को फाइनल बिड खोली जाएगी। इसके पहले 27 अक्टूबर को दिल्ली में प्री-बिड बैठक होगी, जिसमें काम से जुड़ी सभी बातें साफ की जाएंगी।

1250 वर्गमीटर का टर्मिनल भवन योजना के मुताबिक, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट पर 1050 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा रनवे बनाया जाएगा। दो हवाई जहाज खड़े करने की जगह (एप्रन) और करीब 1250 वर्गमीटर का टर्मिनल भवन भी बनेगा। वहीं पताही एयरपोर्ट का मास्टर प्लान और भी बड़ा है, जहां बड़े विमानों की लैंडिंग और ज्यादा सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।

अधिकारियों के मुताबिक, मौजूदा जमीन पर छोटे विमानों की उड़ान संभव है, लेकिन पठाही एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए कुछ अतिरिक्त जमीन लेनी होगी। एयरपोर्ट बनने से उत्तर बिहार को देश के बड़े शहरों से जोड़ने में आसानी होगी। इससे न केवल सफर आसान होगा, बल्कि रोजगार और व्यापार के नए मौके भी मिलेंगे। सम्राट चौधरी ने की पुष्टि इस ऐतिहासिक फैसले की पुष्टि बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर की। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय तिरहुत क्षेत्र के करोड़ों लोगों के सपनों को साकार करेगा।

तिरहुत क्षेत्र को मिलेगा हवाई संपर्क का तोहफा उपमुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि, “मुजफ्फरपुर से उड़ान की खुशखबरी है। पूरे तिरहुत क्षेत्र के साथ बिहार में हवाई सेवा का एक और विकल्प तैयार हो गया है।” उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के नवनिर्माण के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और यहां प्री-फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर से आधुनिक भवन तैयार किया जाएगा।

इस परियोजना से न केवल तिरहुत क्षेत्र के लोगों के लिए यात्रा का नया मार्ग खुलेगा, बल्कि व्यापार, उद्योग और पर्यटन को भी नई दिशा मिलेगी। जनता में उत्साह, विकास को नया आयाम इस घोषणा के बाद मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में खुशी की लहर है। अब क्षेत्र के लोगों को हवाई यात्रा के लिए पटना या अन्य शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पताही एयरपोर्ट के चालू हो जाने से उत्तर बिहार के व्यावसायिक क्षेत्र और किसानों को सीधे राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिल सकेगी। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी।

केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों का परिणाम बिहार में बीते वर्षों में हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिए कई नई पहलें की गई हैं। दरभंगा, गया और पटना के बाद अब मुजफ्फरपुर भी बिहार के हवाई नक्शे पर जुड़ने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त प्रयासों से राज्य में संतुलित क्षेत्रीय विकास की दिशा में यह कदम एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।