    Bihar News: पटनावासियों को CM नीतीश कुमार की सौगात, 15 करोड़ की लागत से बने मौर्य मंडपम का उद्घाटन आज

    By Vyas Chandra Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 10:57 AM (IST)

    पटनावासियों का इंतजार ख़त्म हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौर्यलोक परिसर में मौर्य मंडपम और जिम का उद्घाटन करेंगे। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इस परियोजना पर 15 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। परिसर में मल्टीप्लेक्स फाइन डाइनिंग रेस्तरां जिम और योगा सेंटर जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। यह शहरवासियों के लिए मनोरंजन खानपान और व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा।

    15 करोड़ की लागत से बने मौर्य मंडपम का उद्घाटन आज।

    जागरण संवाददाता, पटना। राजधानीवासियों का इंतजार खत्म हो गया है। मौर्यलोक परिसर में मौर्य मंडपम और जिम का उद्घाटन सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड इस परियोजना पर 15 करोड़ रुपये की लागत आई है।

    परियोजना तहत मौर्यलोक परिसर एवं मौर्य टावर का जीर्णोद्धार किया गया है। कई आधुनिक सुविधाएं भी दी गई हैं, जो शहरवासियों के लिए मनोरंजन, आराम और व्यावसायिक गतिविधियों के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा।

    स्मार्ट सिटी के प्रबंध निदेशक अनिमेष कुमार पराशर ने बताया कि इस पूरी परियोजना में पर्यावरण के अनुकूल और आधुनिक लाइट गेज स्टील फ्रेमिंग तकनीक का उपयोग किया गया है।

    यह पारंपरिक निर्माण विधियों की तुलना में तेज और टिकाऊ मानी जाती है। मौर्य मंडपम परिसर के उद्घाटन के साथ ही पटना को एक ऐसा बहुउद्देशीय स्थल मिलेगा, जो मनोरंजन, खानपान, स्वास्थ्य और व्यवसाय को एक छत के नीचे लाता है।

    परियोजना की प्रमुख विशेषताएं

    -ए ब्लाक की छत पर 12 हजार वर्गफुट में प्री फैब स्ट्रक्चर के माध्यम से एक आधुनिक बहुद्देशीय हाल का निर्माण किया गया है। सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए यह उपयुक्त होगा।

    -अनूठी स्टील फ्रेमिंग तकनीक से बने रूफटाप बैंक्वेट हाल में एक भी पिलर नहीं है। इससे पूरा स्थान खुला और उपयोगी है। इंसुलेटेड छत की वजह से हाल का तापमान बाहर की तुलना में लगभग 10 डिग्री कम रहेगा। यह हाल शादियों, पार्टियों और कारपोरेट कार्यक्रमों के लिए आदर्श स्थल होगा।

    -अत्याधुनिक मल्टीप्लेक्स : परिसर में दो स्क्रीन वाला एक मल्टीप्लेक्स तैयार किया गया है। प्रत्येक स्क्रीन पर 40 दर्शक एक साथ फिल्मों का आनंद ले सकेंगे। यह मल्टीप्लेक्स अत्याधुनिक आडियो-वीडियो सिस्टम से लैस है।

    -फाइन डाइनिंग रेस्तरां : मल्टीप्लेक्स के तल पर ही लगभग छह हजार वर्गफुट में थीम आधारित फाइन डाइनिंग रेस्तरां बनाया गया है। यहां एक साथ 80 लोग बैठकर भोजन कर सकते हैं।

    -बी ब्लाक की छत पर आठ हजार वर्गफुट क्षेत्र में प्री-फैब स्ट्रक्चर के माध्यम से आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एक व्यायामशाला (जिम) और योगा सेंटर विकसित किया गया है।

    - मौर्य टावर के छठे और सातवें तल पर 24 हजार वर्ग फुट में व्यावसायिक उपयोग के लिए आधुनिक कार्यालय सुविधाओं का सृजन किया गया है।

    -परिसर के सुंदरीकरण के तहत स्वामी विवेकानंद पार्क का विकास किया गया है।

    -परिसर की आंतरिक सड़कों और मैनहोल की मरम्मत की गई है। उनका कालीकरण किया गया है। पूरे परिसर का नई लाइटिंग, पेंटिंग और पौधारोपण के माध्यम से सुंदरीकरण किया गया है।

