Bihar News: पटनावासियों को CM नीतीश कुमार की सौगात, 15 करोड़ की लागत से बने मौर्य मंडपम का उद्घाटन आज

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानीवासियों का इंतजार खत्म हो गया है। मौर्यलोक परिसर में मौर्य मंडपम और जिम का उद्घाटन सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड इस परियोजना पर 15 करोड़ रुपये की लागत आई है। परियोजना तहत मौर्यलोक परिसर एवं मौर्य टावर का जीर्णोद्धार किया गया है। कई आधुनिक सुविधाएं भी दी गई हैं, जो शहरवासियों के लिए मनोरंजन, आराम और व्यावसायिक गतिविधियों के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा। स्मार्ट सिटी के प्रबंध निदेशक अनिमेष कुमार पराशर ने बताया कि इस पूरी परियोजना में पर्यावरण के अनुकूल और आधुनिक लाइट गेज स्टील फ्रेमिंग तकनीक का उपयोग किया गया है। यह पारंपरिक निर्माण विधियों की तुलना में तेज और टिकाऊ मानी जाती है। मौर्य मंडपम परिसर के उद्घाटन के साथ ही पटना को एक ऐसा बहुउद्देशीय स्थल मिलेगा, जो मनोरंजन, खानपान, स्वास्थ्य और व्यवसाय को एक छत के नीचे लाता है।

