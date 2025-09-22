Language
    Khagaria: बिजली का मीटर हुआ स्मार्ट, पर व्यवस्था नहीं, सुविधाओं की कमी से अंधेरे में रात गुजारने को मजबूर ग्रामीण

    By Amit Jha Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 10:18 AM (IST)

    खगड़िया नगर परिषद के वार्ड 30 बलुआही में शनिवार रात बिजली केबल में आग लगने से अंधेरा छा गया। बिजली विभाग को सूचना देने पर भी तुरंत समाधान नहीं हुआ क्योंकि हाइड्रोलिक उपलब्ध नहीं था। स्थानीय लोगों को गर्मी में जागकर रात बितानी पड़ी। रविवार सुबह जेसीबी से केबल की मरम्मत के बाद बिजली आपूर्ति बहाल हुई।

    स्मार्ट मीटर तो लगे, पर व्यवस्था नहीं हुई स्मार्ट। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, खगड़िया। खगड़िया नगर परिषद के वार्ड नंबर-30, बलुआही के विद्युत उपभोक्ताओं को शनिवार की रात अंधेरे में बितानी पड़ी। यहां की वार्ड पार्षद रूबी कुमारी ने कहा कि, बिजली विभाग घरों में स्मार्ट मीटर लगा दी है, लेकिन विभाग की व्यवस्था अभी तक स्मार्ट नहीं हो पाई है।

    जानकारी के अनुसार, बीते शनिवार की रात लगभग 10:30 बजे वार्ड नंबर-30, बलुआही, अघोरी स्थान रोड में बिजली के केबल में आग लग गई। पूर्व वार्ड पार्षद रणवीर कुमार ने बताया कि, इसकी सूचना बिजली विभाग को दी गई। सूचना पर मिस्त्री आए और ट्रांसफार्मर से अघोरी स्थान तरफ की केबल खोलकर हटा दिया और दूसरे जगह की बिजली चालू कर दी।

    पूर्व वार्ड पार्षद ने कहा कि, जब उन्होंने मिस्त्री से पूछा- अघोरी स्थान रोड की बिजली कैसे चालू होगी, तो मिस्त्री ने कहा कि विभाग हाइड्रोलिक देगा तब केबल से शाट छुड़ाना संभव है। सीढ़ी लगाने पर केबल टूट जाएगी, तो हमलोग सुरक्षित नहीं रहेंगे।

    पूर्व वार्ड पार्षद रणवीर कुमार ने कहा कि जब उन्होंने कनीय अभियंता और कार्यपालक अभियंता से बात की, तो बताया गया कि हाइड्रोलिक यहां नहीं है। बिजली मिस्त्री रात के 12:30 बजे तक प्रयास किए, लेकिन कोई निदान नहीं निकला।

    स्थानीय लाेगों को उमस भरी गर्मी में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण जगकर रात बितानी पड़ी।  रणवीर कुमार ने बताया कि रविवार की सुबह आठ बजे मिस्त्री आए और कहा कि सीढ़ी से ही प्रयास करते हैं। कोई गाड़ी लगवा दीजिए। इसके बाद पिकअप गाड़ी लगाई गई।

    मिस्त्री सीढ़ी लगाकर काम करना शुरू किया। केबल टूटने लगा। इसके बाद मिस्त्री काम छोड़कर नीचे आ गए। पूर्व वार्ड पार्षद के अनुसार इसके बाद जेसीबी मंगाई गई और मिस्त्री किसी तरह केबल की मरम्मत कर तत्काल बिजली आपूर्ति बहाल की।