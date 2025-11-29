Language
    महिला रोजगार योजना: 1.56 करोड़ महिलाओं को मिली पहली किस्त, JDU अध्यक्ष बोले- 'आधी आबादी को आत्मनिर्भर बनाने की अनूठी पहल'

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    बिहार सरकार ने महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 1.56 करोड़ महिलाओं को पहली किस्त जारी की है। जदयू अध्यक्ष ने इसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए।

    मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का मजबूत आधार बनेगी: उमेश। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का मजबूत आधार बनेगी। अब तक 1.56 करोड़ से अधिक महिलाओं को इस योजना की प्रथम किस्त का लाभ मिल चुका है।

    यह उपलब्धि आधी आबादी को आत्मनिर्भर, स्वाबलंबी और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में मील का पत्थर है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश में यह अपनी तरह की पहली और अनूठी योजना है, जिसके तहत सरकार महिलाओं को स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग प्रदान कर रही है।

    महिलाओं के जीवन में नए अवसरों के द्वार खोल रही 

    आने वाले वर्षों में इस दूरदर्शी पहल का प्रभाव स्पष्ट रूप से धरातल पर दिखाई देगा और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में यह योजना निर्णायक भूमिका निभाएगी। यह योजना महिलाओं के जीवन में नए अवसरों के द्वार खोल रही है और सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन का मजबूत आधार बनेगी।

    पूरे चुनाव अभियान के दौरान विपक्ष ने एक सोची-समझी रणनीति के तहत यह भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि महिलाओं को दी जा रही 10,000 रुपये की सहायता राशि वापस ली जाएगी, जबकि यह दावा पूरी तरह आधारहीन और भ्रामक था।

    चुनाव परिणामों में मिला जनादेश इस तथ्य का प्रमाण है कि जनता ने विपक्ष की अफवाहों और झूठे दावों को पूरी तरह नकार दिया और सरकार की नीतियों तथायोजनाओं पर विश्वास व्यक्त किया।

