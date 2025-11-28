Bihar Chunav के बाद बंगाल भाजपा में नई ऊर्जा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बनाई जीत की युद्ध-रणनीति

जागरण संवाददाता, आसनसोल। पश्चिम बंगाल में 2026 को होनेवाली विधानसभा की चुनाव में भाजपा की जीत के लिए नीचे स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर के नेता एड़ी चोटी लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे है। बिहार की जीत के बाद बंगाल के भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा जगी है।

शुक्रवार को भाजपा बंगाल के प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आसनसोल स्थित जिला कार्यालय में पहुंचकर कार्यकर्ताओं को ऊर्जा प्रदान करने के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए रणनीति तैयार की। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित इस रणनीतिक बैठक को लेकर सुबह से ही पार्टी दफ्तर में असामान्य गतिविधि देखी गई। यहां पुरुलिया, बिष्णुपुर, बांकुड़ा,आसनसोल के शीर्ष पदाधिकारी, विधायक, सांसद और संगठन के वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। बैठक में 2026 में बंगाल की चुनाव में भाजपा कैसे जीते इसके लिए मंथन किया गया व बैठक में बूथ स्तर तक संगठन विस्तार, पुराने नेताओं को फिर से सक्रिय करने, युवा वोट बैंक को साधने और पिछली चुनावी गलतियों की काट तलाशने पर गंभीरता से चर्चा हुई।

पार्टी सूत्रों ने यह भी माना कि 2021 की हार के बाद बंगाल में फिर से मजबूत वापसी आसान नहीं, लेकिन चुनौती जितनी बड़ी, रणनीति उतनी ही आक्रामक इसी संदेश के साथ बैठक आगे बढ़ी। बैठक में विशेष रूप से शामिल हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की उपस्थिति ने स्पष्ट कर दिया कि बंगाल चुनाव इस बार बीजेपी के लिए प्राथमिकता है।

सूत्रों के अनुसार बताया जाता है बैठक में यादव ने जिला स्तर के नेताओं से सीधे फीडबैक लिया कौन से मुद्दे जनता को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, किन सीटों पर पार्टी कमजोर है, किन क्षेत्रों में टीएमसी से सीधी टक्कर है। किन जिलों में संगठन को नए चेहरे चाहिए।

बैठक में सबसे अधिक फोकस कोयलांचल क्षेत्रों में रोजगार और उद्योग संकट, आसनसोल दुर्गापुर क्षेत्र में अवसंरचना की समस्याएं, ग्रामीण क्षेत्रों में टीएमसी चुनावी मशीनरी का दबदबा, आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी, एसी एसटी और युवा वोट बैंक की रणनीति पर विशेष फोकस किया गया।