PM Awas Yojana: गोपालगंज के 1036 परिवारों को पहली किस्त का इंतजार, नगर परिषद के चक्कर काट रहे लाभुक
गोपालगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1036 परिवार पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जिससे आवास निर्माण रुका हुआ है। लाभार्थी नगर परिषद के चक्कर काट रहे हैं।
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। नगर परिषद क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत चयनित 1036 लाभुकों को अब भी पहली किस्त का इंतजार है। दो वर्ष पूर्व नगर परिषद के 28 वार्डों में लाभुकों से फार्म भरवाने का काम परिषद कर्मियों की मौजूदगी में कराया गया था।
इसके बाद दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई, लेकिन इसके बावजूद अब तक भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। लाभुक नगर परिषद के कार्यालय का चक्कर लगा रहे है।
जानकारी के अनुसार हजियापुर, कैथवलिया, सरेया, जंगलिया, पुरानी चौक समेत नगर परिषद के सभी मोहल्लों से लाभुकों के आवेदन ऑनलाइन अपलोड किए जा चुके हैं। योजना का कार्य देख रहे कर्मियों ने बताया कि कम्प्यूटराइज्ड जांच की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
दावा किया गया है कि जांच पूरी होते ही सभी पात्र लाभुकों के खातों में पहली किस्त की राशि भेजने की औपचारिकता पूरी कर दी जाएगी। लाभुकों का कहना है कि दो साल से इंतजार करते-करते अब उनके बीच निराशा बढ़ती जा रही है।
कई लोगों ने निर्माण कार्य शुरू करने के लिए कर्ज तक ले लिया था। लेकिन राशि नहीं मिलने से वे आर्थिक संकट में फंस गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर परिषद के स्तर पर भुगतान को लेकर सुस्ती बरती जा रही है, जिसके कारण योजना की गति पूरी तरह ठप हो गई है।
इधर, नगर परिषद के संबंधित अधिकारियों का कहना है कि सभी कागजी कार्यवाही पूरी कर ली गई है और तकनीकी जांच के बाद जल्द ही भुगतान प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि पात्र सभी 1036 लाभुकों को पहली किस्त समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे आवास निर्माण का कार्य आगे बढ़ा सकें।
इस संबंध में नगर परिषद के मुख्य पार्षद हरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार की तरफ से राशि का आवंटन नहीं किया जा रहा है। पीएम आवास योजना की राशि आने के साथ ही सभी लाभुकों को खाते में पैसा भेजने का कार्य किया जाएगा।
