उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की इच्छा बिहार में सुशासन और मजबूत करने की है। उन्होंने कहा कि सरकार इसकी चिंता कर रही है।

जागरण संवाददाता, पटना। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को आभार कुम्हरार कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन संस्कृत महाविद्यालय, काजीपुर मैदान में किया गया।

कुम्हरार का नाम भारत के इतिहास के पन्नों में रहा है। यही वह कुम्हरार है, जहां सम्राट अशोक ने अखंड भारत का सपना देखा। कुम्हरार के गौरवशाली इतिहास को लाने के लिए सरकार हरसंभव मदद करेगी।

मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को भरोसा दिया कि सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह मंत्री डा. दिलीप जायसवाल ने कहा कि मतदाताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है।

बिहार में विकास की रफ्तार

प्रधानमंत्री के बिहार प्रेम को जनता भी जानती है। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लगातार बिहार का दौरा किया और सौगात दी है। बिहार में विकास रफ्तार पकड़ चुका है, अब और आगे बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की जोड़ी में बिहार विकास की नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। कार्यक्रम को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, संगठन महामंत्री भिखू भाई दलसानिया, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने भी संबोध‍ित किया।

इसके साथ ही दीघा विधायक डा. संजीव चौरसिया, पटना साहिब विधायक रत्नेश कुशवाहा, बिक्रम विधायक सिद्धार्थ सौरभ आदि ने कहा कि नव निर्वाचित विधायक संजय गुप्ता के नेतृत्व में कुम्हरार और तरक्की करेगा और यह विधानसभा प्रदेश में नंबर वन बनेगा। मंच संचालन बैद्यनाथ रमन ने किया। सभी को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया।