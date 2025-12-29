Language
    बिहार में चिराग की पार्टी को झटका, सोहैल अहमद और अदनान अली खान कांग्रेस में हुए शामिल 

    By Sunil Raj Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 08:01 PM (IST)

    पटना में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में एक मिलन समारोह आयोजित हुआ। इसमें लोजपा (आर) सिवान जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष सोहैल अह ...और पढ़ें

    सदाकत आश्रम में ली सदस्यता। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में सोमवार को एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया।

    इस मिलन समारोह में लोजपा (आर) सिवान जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष सोहैल अहमद एवं छात्र नेता अदनान अली ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने की।

    उन्होंने दोनों नेताओं का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष करती रही है।

    प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सोहैल अहमद एवं अदनान अली खान के कांग्रेस परिवार में शामिल होने से संगठन को सिवान जिला सहित पूरे क्षेत्र में मजबूती मिलेगी।

    सोहैल अहमद और अदनान अली खान ने कांग्रेस की विचारधारा में आस्था व्यक्त करते हुए कहा कि वे पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे और कांग्रेस का जनाधार बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएंगे।

    इस अवसर पर कपिलदेव प्रसाद यादव, प्रवीण सिंह कुशवाहा, कुमार आशीष, सुशील कुमार यादव,चंद्रभूषण राजपूत, नदीम अख्तर अंसारी, विमलेश तिवारी, मुद्रिका यादव मौजूद थे।

