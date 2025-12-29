बिहार में चिराग की पार्टी को झटका, सोहैल अहमद और अदनान अली खान कांग्रेस में हुए शामिल 

राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में सोमवार को एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मिलन समारोह में लोजपा (आर) सिवान जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष सोहैल अहमद एवं छात्र नेता अदनान अली ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने की।



उन्होंने दोनों नेताओं का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष करती रही है।

