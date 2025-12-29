बिहार के भाजपा विधायक ने कहा- जनसुराजी मतलब दारूबाज व स्मैकिया

संवाद सूत्र, बिहपुर (भागलपुर)। बिहार के बिहपुर विधानसभा के भाजपा विधायक इ. शैलेन्द्र के एक बयान की यहां खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं को दारूबाज कहा है। साथ ही यह भी कहा कि इनके कार्यकर्ता नशे में रहते हैं और स्मैक भी पीते हैं। बिहार के शराबबंदी है, इसके बावजूद इनके नेताओं ने शराब का समर्थन किया है। इ. शैलन्द्र ने कहा कि जन सुराज पार्टी को बिहार की जनता ने विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं दिया। इससे यह साबित होता है कि बिहार की जनता शराबबंदी के मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहती है। इ. शैलेन्द्र सत्तारूढ़ दल के सचेतक भी हैं।

शराब के बल पर चुनाव जीतना चाहते थे पवन इ. शैलेन्द्र ने कहा कि दारूबाज मतलब जनसुराजी व जनसुराजी मतलब दारूबाज व स्मैकिया ही होगा। इ.शैलेंद्र ने प्रखंड के दयालपुर में रविवार की शाम आयोजित ग्रामीणों की बीच नुक्क्ड़ सभा में कही। उन्होंने कहा कि संपन्न हुए विस चुनाव के दौरान बिहपुर बिहपुर में जनसुराज से जुड़े जो भी कार्यकर्ता थे। उन्हें बिना कोई लाग-लपेट के दारूबाज कहा जा सकता है। विधायक ने कहा कि जनसुराज में कोई संस्कारी व्यक्ति जा ही नहीं सकता। कोई जनसुराजी है तो वह दारूबाज ही है। विधायक ने आरोप लगाया कि बीते चुनाव में जनसुराज ने स्मैकियों और शराबियों को अपना पोलिंग एजेंट बना दिया था। ऐसे लोगों के बूथों के पास होने के कारण भाजपा के कार्यकर्ता व मतदाता डर जाते थे। जबकि भाजपा व एनडीए के कार्यकर्ता अनुशासित और संस्कारी हैं। विधायक ऐसे लोगों से सतर्क रहने को कहा, जो समाज व सामाजिक भाईचारे व लोकतंत्र को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ई.शैलेंद्र ने कहा कि क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी सहित बुनियादी मूलभूत सुविधाओं बढ़ाया जा रहा है। साथ ही जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं का निदान भी कराया जा रहा है।