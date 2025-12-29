बिहार के भाजपा विधायक ने कहा- जनसुराजी मतलब दारूबाज व स्मैकिया
बिहार के बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने जनसुराज कार्यकर्ताओं को 'दारूबाज' और 'स्मैकिया' कहा है। दयालपुर में एक सभा के दौरान उन्होंने आरोप लगाया क ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, बिहपुर (भागलपुर)। बिहार के बिहपुर विधानसभा के भाजपा विधायक इ. शैलेन्द्र के एक बयान की यहां खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं को दारूबाज कहा है। साथ ही यह भी कहा कि इनके कार्यकर्ता नशे में रहते हैं और स्मैक भी पीते हैं। बिहार के शराबबंदी है, इसके बावजूद इनके नेताओं ने शराब का समर्थन किया है। इ. शैलन्द्र ने कहा कि जन सुराज पार्टी को बिहार की जनता ने विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं दिया। इससे यह साबित होता है कि बिहार की जनता शराबबंदी के मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहती है। इ. शैलेन्द्र सत्तारूढ़ दल के सचेतक भी हैं।
शराब के बल पर चुनाव जीतना चाहते थे पवन
इ. शैलेन्द्र ने कहा कि दारूबाज मतलब जनसुराजी व जनसुराजी मतलब दारूबाज व स्मैकिया ही होगा। इ.शैलेंद्र ने प्रखंड के दयालपुर में रविवार की शाम आयोजित ग्रामीणों की बीच नुक्क्ड़ सभा में कही। उन्होंने कहा कि संपन्न हुए विस चुनाव के दौरान बिहपुर बिहपुर में जनसुराज से जुड़े जो भी कार्यकर्ता थे। उन्हें बिना कोई लाग-लपेट के दारूबाज कहा जा सकता है। विधायक ने कहा कि जनसुराज में कोई संस्कारी व्यक्ति जा ही नहीं सकता। कोई जनसुराजी है तो वह दारूबाज ही है। विधायक ने आरोप लगाया कि बीते चुनाव में जनसुराज ने स्मैकियों और शराबियों को अपना पोलिंग एजेंट बना दिया था। ऐसे लोगों के बूथों के पास होने के कारण भाजपा के कार्यकर्ता व मतदाता डर जाते थे। जबकि भाजपा व एनडीए के कार्यकर्ता अनुशासित और संस्कारी हैं। विधायक ऐसे लोगों से सतर्क रहने को कहा, जो समाज व सामाजिक भाईचारे व लोकतंत्र को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ई.शैलेंद्र ने कहा कि क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी सहित बुनियादी मूलभूत सुविधाओं बढ़ाया जा रहा है। साथ ही जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं का निदान भी कराया जा रहा है।
जीत के बाद उमता गए हैं विधायक
विधायक इ. शैलेन्द्र के इस ताजा बयान के बाद जनसुराज कार्यकर्ताओं में रोष है। जिसका इजहार वे इंटरनेट मीडिया में ताबडतोड़ कर रहे हैं। बिहपुर विस से जनसुराज के प्रत्याशी रहे पवन कुमार चौधरी ने लिखा है कि महानुभाव भाषा पर नियंत्रण रखें, यह सबके लिए ठीक रहेगा। श्री चौधरी ने कहा कि पहले भाजपा का गालीबाज नेता जनसुराज के कार्यकर्ता को धमकी देता है। उस पर लगाम लगाने के बजाय विधायक उससे भी एक कदम आगे आ गए हैं। पवन चौधरी ने कहा चुनाव खत्म बात खत्म हुआ। लेकिन जीत के बाद विधायक उमता गए हैं।तो मैं भी बता देना चाहता हूं कि मैं भी सर्वगुण संपन्न हूं।
