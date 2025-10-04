JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का दावा: नीतीश के नेतृत्व में बिहार ने 20 सालों में गढ़े विकास के नए कीर्तिमान

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्यसभा सदस्य व जदयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष संजय झा ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीते 20 वर्षों में बिहार ने विकास के नए कीर्तिमान गढ़े हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित भारत के साथ विकसित बिहार के संकल्प को पूरा करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है।

संजय ने कहा कि 2024 और 2025 के दौरान विशेष केंद्रीय सहायता के चलते राज्य में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को नई गति मिली है।

इनमें गोरखपुर–सिलीगुड़ी सिक्स-लेन कॉरिडोर, दरभंगा एयरपोर्ट का सुचारू संचालन और पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन शामिल है।

इन पहलों से कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन को प्रत्यक्ष बढ़ावा मिलेगा तथा निर्यात-उन्मुख गतिविधियों को नए आयाम प्राप्त होंगे।

जल संसाधन एवं बाढ़ प्रबंधन से जुड़े बहुवर्षीय प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे आपदा-प्रबंधन तंत्र सुदृढ़ होने के साथ कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलेगी।

झा ने दावा किया कि 2024 और 2025 के बजटों में बिहार के लिए मिली अतिरिक्त सहायता सड़क, विमानन, ऊर्जा और बाढ़ नियंत्रण जैसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में निर्णायक सिद्ध हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और औद्योगिक प्रस्तावों के लिए अनुकूल वातावरण बना है।