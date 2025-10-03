Language
    Bihar Police Transfer: बिहार पुलिस में चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल, 3 IPS समेत 99 पुलिस पदाधिकारियों का ट्रांसफर

    By Rajat Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 11:21 PM (IST)

    बिहार सरकार ने एक बड़े फेरबदल में तीन आईपीएस अधिकारियों समेत 99 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें 51 नवप्रोन्नत डीएसपी भी शामिल हैं जिन्हें हाल ही में उच्च पद मिला था। तबादलों में कई जिलों के एसपी डीएसपी और एसडीपीओ स्तर के अधिकारी शामिल हैं जिन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार ने तीन आईपीएस अधिकारियों समेत 99 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है।

    इनमें 51 नवप्रोन्नत डीएसपी भी शामिल हैं, जिन्हें कुछ दिन पूर्व ही इंस्पेक्टर से डीएसपी का उच्चतर कार्यकारी प्रभार मिला था। गृह विभाग ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

    आईपीएस अधिकारियों में हिमांशु शंकर त्रिवेदी को नागरिक सुरक्षा, बिहार का एसपी सह सहायक निदेशक बनाया गया है। अशोक कुमार सिंह को बिहार मानवाधिकार आयोग का एसपी जबकि रविश कुमार को बिहार पुलिस मुख्यालय में एसपी (कार्मिक-दो) की नई जिम्मेदारी दी गई है।

    वहीं, बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों में मो. अली अंसारी को बिहार का नया रेल सहायक पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। पंकज कुमार को कहलगांव का एसडीपीओ-दो, संजय कुमार को गया का अपर पुलिस अधीक्षक, मनोज कुमार पांडेय को जहानाबाद का अपर पुलिस अधीक्षक बनाया गया।

    रविंद्र मोहन प्रसाद को बेलहर का एसडीपीओ, उमेश कुमार को मोतिहारी जबकि संतोष कुमार को जहानाबाद का यातायात डीएसपी बनाया गया है।

    इंद्रजीत बैठा को बांका का एसडीपीओ-दो, अर्जुन कुमार गुप्ता को मुंगेर का डीएसपी मुख्यालय, अर्चना कुमारी को बेतिया का डीएसपी मुख्यालय, निशिकांत भारती को सिवान, अभिषेक कुमार को नवादा जबकि अनिल कुमार को नवगछिया का नया यातायात डीएसपी बनाया गया है।

    अखिलेश कुमार को गोगरी खगडि़या, संजय कुमार सुधांशु को मसौढ़ा का एसडीपीओ जबकि वासुकीनाथ झा को दरभंगा के बेनीपुर का एसडीपीओ बनाया गया है।

    पुलिस उपाधीक्षक का उच्चतर प्रभार पाने वाले 51 पुलिस पदाधिकारियों को मुख्य रूप से विशेष शाखा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल, एसटीएफ, अपराध अनुसंधान विभाग, यातायात, निगरानी, बिहार पुलिस मुख्यालय, आर्थिक अपराध इकाई और नवगठित मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति की गई है।