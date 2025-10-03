पटना के अस्पतालों में ब्रेन हेमरेज मरीजों की बाढ़, एक सप्ताह में भर्ती हुए 70 से ज्यादा पेशेंट

जागरण संवाददाता, पटना। ब्रेन हेमरेज के मामले बढ़ गए हैं। राजधानी के प्रमुख अस्पताल पीएमसीएच, आइजीआइएमएस एवं एम्स में एक सप्ताह में 70 से अधिक मरीज भर्ती हुए हैं। इनमें से छह की मौत हो गई है।

इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आइजीआइएमएस) में एक सप्ताह के भीतर ब्रेन हेमरेज के 40 से अधिक मरीज भर्ती किए गए हैं, जिनमें से तीन की मौत हो चुकी है।

अस्पताल अधीक्षक डॉ. मनीष मंडल ने बताया कि बदलते मौसम में तापमान के उतार-चढ़ाव के कारण ब्रेन हेमरेज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

पहले यह समस्या 50-55 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में देखी जाती थी, लेकिन अब 35 से 40 वर्ष के युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं।

उन्होंने चिंता जताई कि कई मरीज समय पर उपचार नहीं करा रहे हैं और शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर घरेलू इलाज में समय गंवा देते हैं, इससे स्थिति और गंभीर हो जाती है।

उन्होंने बताया कि भर्ती मरीजों में से औसतन पांच प्रतिशत की मौत हो रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है। पीएमसीएच के न्यूरो सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. रोहित कुमार ने कहा कि हाल के दिनों में ब्रेन हेमरेज के मामलों में वृद्धि देखी गई है।