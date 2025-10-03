Language
    Patna News: सड़क पर बालू बना काल, बाइक फिसलने से युवक की दर्दनाक मौत

    By Santosh Chanchal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 10:47 PM (IST)

    नौबतपुर में बिहटा-सरमेरा पथ पर जमालपुर मोड़ के पास एक सड़क हादसे में रॉकी नामक युवक की मृत्यु हो गई। वह बाइक से जा रहा था तभी सड़क पर फैले बालू के कारण उसकी बाइक फिसल गई और डिवाइडर से टकरा गई। ग्रामीणों ने सड़क किनारे बालू डालने पर आक्रोश जताया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    नौबतपुर में अनियंत्रित बाइक डिवाइडर से टकराई, युवक की मौत। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, नौबतपुर। थाना क्षेत्र के बिहटा-सरमेरा पथ पर शुक्रवार की शाम जमालपुर मोड़ के समीप एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की जान चली गई। युवक की पहचान नवडीहा गांव निवासी गणेश प्रसाद के पुत्र रॉकी के रूप में हुई है।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रॉकी अपनी बाइक से नौबतपुर से कन्हौली की ओर जा रहा था। इसी दौरान सड़क किनारे चल रहे निजी निर्माण कार्य के लिए रखा गया बालू सड़क पर फैल गया था।

    रॉकी की बाइक तेज गति में थी और अचानक बालू पर चढ़ने से बाइक फिसल गई, जिसके परिणामस्वरूप बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई।

    इस जोरदार टक्कर में राकी की मौके पर ही मौत हो गई।घटना के बाद आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर इकट्ठा हो गए।

    उनका कहना था कि निजी निर्माण कार्य के लिए सड़क किनारे बड़ी मात्रा में बालू डाल दिया गया था, जिससे सड़क पर आवाजाही करने वाले लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था।

    प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और संबंधित लोगों ने सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया, जिसके कारण रॉकी को अपनी जान गंवानी पड़ी। रॉकी की अचानक मौत से उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

    उसके पिता गणेश और अन्य परिवार के सदस्य गहरे सदमे में हैं। गांव में भी शोक का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष संजीत कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेज दिया।

    थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस अब यह जांच कर रही है कि सड़क किनारे बालू डालने वाला व्यक्ति या निर्माण कार्य कौन करवा रहा था और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है।