    चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने बिहार पहुंची निर्वाचन आयोग की टीम, रविवार को प्रेस वार्ता करेंगे सीईसी

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 10:52 PM (IST)

    भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टीम बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए पटना पहुंची। टीम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठकें करेगी। चुनाव को स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। रविवार को प्रेस वार्ता में तैयारियों की जानकारी साझा की जाएगी।

    विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा करने पटना पहुंची निर्वाचन आयोग की टीम। सांकेतिक फोटो

    राज्य ब्यूरो, पटना। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु एवं डॉ. विवेक जोशी की टीम बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने शुक्रवार की देर शाम पटना पहुंच गई।

    मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के उपरांत अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन के साथ ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) के दो दिवसीय बिहार यात्रा को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।

    अब दो दिवसीय यात्रा में आयोग की टीम शनिवार को होटल ताज में विभिन्न बैठक के माध्यम संपूर्ण तैयारियों की पड़ताल करेगी।

    सर्व प्रथम आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से संवाद करेगा एवं उनके सुझाव व अपेक्षाओं पर चर्चा करेगा।

    इसके उपरांत प्रमंडलीय आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक निर्धारित है।

    इस दौरान आयोग की टीम चुनाव को लेकर प्रशासनिक एवं विधि-व्यवस्था संबंधी तैयारियों की समीक्षा करेगी। आयोग की इस समीक्षा यात्रा का उद्देश्य विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराना है।

    प्रवर्तन एजेंसियों के साथ होगी बैठक

    आयोग की टीम की रविवार को प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक निर्धारित है। इस दौरान चुनाव में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रवर्तन उपायों की समीक्षा की जाएगी।

    इसके साथ ही आयोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के नोडल अधिकारियों के साथ भी बैठक करेगा।

    इसके उपरांत आयोग की मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, बिहार एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक होगी, जिसमें राज्य स्तर पर चुनाव संबंधी समन्वय एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी।

    रविवार को प्रेस वार्ता करें सीईसी

    दो दिन की समीक्षा एवं तैयारियों को परखने के उपरांत रविवार को सीईसी ज्ञानेश कुमार प्रेस वार्ता में संपूर्ण तैयारियों एवं अधिकारियों को दिए गए आगामी दिशा-निर्देशों की जानकारी को साझा करेंगे।