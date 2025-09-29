Bihar Voter List: घर बैठे चेक कर सकते हैं अपना नाम, जानें वोटर लिस्ट से जुड़ी पूरी जानकारी

निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची जारी करेगा। मतदाता अपना नाम ऑनलाइन ऑफलाइन या फोन पर खोज सकते हैं। वोटर आईडी मोबाइल नंबर या व्यक्तिगत विवरण का उपयोग करके ऑनलाइन खोज की जा सकती है। हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके या बीएलओ से संपर्क करके भी नाम की पुष्टि की जा सकती है। मतदाता पहचान पत्र को पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।

जागरण संवाददाता, पटना। निर्वाचन आयोग मंगलवार को विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची का प्रकाशन करेगा। इसमें अपना नाम खोजना काफी सहज हो गया है। ऑफलाइन, ऑनलाइन व फोन कर अपना नाम मतदाता सूची में क्रम के साथ देख सकते हैं।

स्मार्ट फोन के जरिए नाम की निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://electoralsearch.eci.gov.in/ तथा उनके एप (वोटर हेल्पलाइन) से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से तीन तरीके से अपना नाम मतदाता सूची में खोज सकते हैं। पहला वेबसाइट व एप पर दिए गए लिंक में अपना वोटर आइडी कार्ड का नंबर और राज्य का नाम (बिहार) सबमिट कर प्राप्त कर सकते हैं। यदि वोटर आइडी कार्ड का नंबर ज्ञात नहीं है और मोबाइल नंबर है तो लिंक में राज्य और मोबाइल नंबर दर्ज कर अपना नाम मतदाता सूची में किस क्रम पर है, यह देख सकते हैं।

यदि उक्त दोनों जानकारी आपके पास नहीं है तो निर्वाचन आयोग ने मतदाता के विवरण के आधार पर नाम खोजने की भी सुविधा उपलब्ध करायी है। आयोग की वेबसाइट व एप पर विवरण वाले लिंक पर क्लिक करते ही नाम, जन्म तिथि, आयु, परिवार के सदस्य का नाम, जिला और निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी मांगी जाएगी।

इसे सबमिट करते ही मतदाता सूची में नाम, क्रमसंख्या सहित विस्तृत जानकारी उलब्ध हो जाएगी। उक्त तीनों प्रकिया में खुद को सहज नहीं पाते हैं तो हेल्पलाइन नंबर 1950 पर डायल कर अपना विवरण बताकर मतदाता सूची में नाम की पुष्टि की जा सकती है।

इन दोनों प्रक्रिया में शामिल होने में असहज खुद को पाते हैं तो अपने बगल के बूथ पर जाकर बीएलओ से संपर्क कर सूची में अपने नाम की पुष्टि करा सकते हैं। आयोग की वेबसाइट पर बूथवार मतदाता सूची का पीडीएफ भी अपलोड होगा।

नाम अभी भी जुड़वा, कर सकते हैं मतदान निर्वाचन आयोग के अनुसार यदि मतदाता सूची में किसी कारण आपका नाम अंकित नहीं है और मतदाता की योग्यता रखते हैं तो नामांकन तिथि के 10 दिन पहले तक आवेदन कर सूची में अपना नाम शामिल करा सकते हैं। मतदाता पहचान पत्र जारी हो या नहीं, अन्य पहचान पत्र के माध्यम से इस चुनाव में मतदान कर सकते हैं।

इसके लिए आयोग के पोर्टल https://voters.eci.gov.in/ पर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) से भी संपर्क कर सकते हैं। आपके आवेदन की स्थिति क्या है, इसकी भी जानकारी पोर्टल पर दिए गए लिंक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।