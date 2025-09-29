Bihar Election: महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले ही कांग्रेस ने चल दी चाल, 40 उम्मीदवारों के नाम फाइनल!

महागठबंधन में सीटों के बंटवारे से पहले बिहार कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 40 नामों पर विचार हुआ। पार्टी नए चेहरों को प्राथमिकता देने की सोच रही है। कांग्रेस ने सरकार पर त्योहारों के दौरान कर्मचारियों को छुट्टी न देने का आरोप लगाया और एनडीए को भारतीय संस्कृति का दुश्मन बताया।

राज्य ब्यूरो, पटना। भले ही महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक सहमति न बनी हो, लेकिन कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रही है। इसी क्रम में रविवार को दिल्ली में हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में करीब 40 उम्मीदवारों के नाम पर स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन ने कमेटी के अन्य सदस्यों के साथ गहन विचार विमर्श किया। नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में स्क्रीनिंग कमेटी की यह चौथी बैठक थी।

कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीट-दर-सीट गहन समीक्षा के बाद लगभग 40 विधानसभा क्षेत्रों के लिए संभावित नामों पर सहमति बन गई है। इस प्रक्रिया में वर्तमान 19 विधायकों के प्रदर्शन और क्षेत्रीय समीकरणों का विशेष ध्यान रखा गया है।

पार्टी ने इस बार चुनाव में नए चेहरों को प्राथमिकता देने पर सहमति बनाई है। पार्टी का मानना है कि बदलाव और नए चेहरों से मतदाताओं को ज्यादा प्रभावित और आकर्षित किया जा सकता है। कुछ मौजूदा विधायकों को नई सीटों से उतारने की भी योजना बनाई गई है, जबकि वैसे विधानसभा क्षेत्र जहां जनविरोध या असंतोष की सूचना है वहां नए उम्मीदवारों के नाम पर भी विचार किया गया। बैठक में राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस के प्रभारी सचिव सुशील पासी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, शकील अहमद खान, मदन मोहन झा समेत कमेटी के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने सरकार पर लगाया आरोप दुर्गा पूजा पर्व के बीच प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बिहार की भाजपा-जदयू सरकार बिहार के कर्मचारियों को पर्व-त्योहारों का उत्सव तक नहीं मनाने दे रही। धार्मिक उन्माद में भरोसा रखने वाला एनडीए गठबंधन धार्मिक त्योहारों और परंपराओं को मिटा देना चाहता है।