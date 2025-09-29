IPS Transfer: बिहार चुनाव से पहले चार IAS अधिकारियों के तबादले, सौंपी गई नई जिम्मेदारी
पटना में भारतीय प्रशासनिक सेवा के चार अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। कंवल तनुज को योजना एवं विकास विभाग का सचिव बनाया गया है जबकि डॉ. जितेंद्र प्रसाद गुप्ता वित्त विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त हुए हैं। कृष्ण चंद्र गुप्ता गृह विभाग में और निशांत सिहरा सामान्य प्रशासन विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी बने हैं।
राज्य ब्यूरो, पटना। भारतीय प्रशासनिक सेवा के चार अधिकारियों को सोमवार को नयी जिम्मेदारी दी गयी। सामान्य प्रशासन विभाग ने देर शाम इस आशय की अधिसूचना जारी की।
लघु जल संसाधन विभाग के सचिव कंवल तनुज को योजना एवं विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। बिहार राज्य योजना पर्षद के संयुक्त सचिव डॉ. जितेंद्र प्रसाद गुप्ता को वित्त विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में पदस्थापित किया गया है।
पदस्थापन की प्रतीक्षा में चल रहे कृष्ण चंद्र गुप्ता को गृह विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। पदस्थापना की प्रतीक्षा में चल रहे निशांत सिहरा को सामान्य प्रशासन विभाग में विशेष कार्य अधिकारी बनाया गया है।
