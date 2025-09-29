IPS Transfer: बिहार चुनाव से पहले चार IAS अधिकारियों के तबादले, सौंपी गई नई जिम्मेदारी

राज्य ब्यूरो, पटना। भारतीय प्रशासनिक सेवा के चार अधिकारियों को सोमवार को नयी जिम्मेदारी दी गयी। सामान्य प्रशासन विभाग ने देर शाम इस आशय की अधिसूचना जारी की।

लघु जल संसाधन विभाग के सचिव कंवल तनुज को योजना एवं विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। बिहार राज्य योजना पर्षद के संयुक्त सचिव डॉ. जितेंद्र प्रसाद गुप्ता को वित्त विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में पदस्थापित किया गया है।