सरकारी खरीद और ठेके में विशेष छूट की क्या हैं शर्तें? बिहार सरकार के फैसले से सख्त हो गए नियम

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: राज्य सरकार ने सरकारी खरीद नीति में बड़ा बदलाव (Terms of government procurement and tender process in Bihar) किया है। अब किसी भी प्रकार के बिहारी उत्पादों, एजेंसियों और स्टार्टअप को सरकारी सामग्री की खरीद या ठेके के टेंडर में विशेष छूट दी जाएगी।

लेकिन, यह नियम पांच लाख रुपये तक की खरीद या टेंडर में लागू नहीं होगा। परंतु यह लाभ उस दिशा में मिलेगा जबकि कंपनी बिहार में कम से कम एक वर्ष से निबंधित हो और उसके द्वारा जीएसटी रिटर्न फाइल किया गया हो।