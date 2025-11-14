Language
    Fatuha Vidhan Sabha Chunav Result: NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर…फतुआ सीट पर कौन दिखाएगा दम?

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 07:13 AM (IST)

    Fatuha Vidhan Sabha Chunav Result: फतुहा विधानसभा सीट बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां समाजवादी दलों का ऐतिहासिक दबदबा रहा है। 2020 के चुनाव में राजद के रामानंद यादव ने यहां जीत की हैट्रिक लगाई थी। इस सीट पर राजद ने कुल 5 बार और जदयू ने 3 बार जीत हासिल की है। इस बार एनडीए की ओर से लोकजनशक्ति पार्टी की रूपा कुमारी और राजद के डॉ. रामानंद यादव मैदान में हैं, जिनके बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है।  

    डिजिटल डेस्क, पटना (फतुहा)। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजें अब से कुछ ही घंटों में सामने आने है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक फतुहा विधानसभा क्षेत्र राज्य की राजनीति का अहम हिस्सा है।

    फतुहा सीट पर बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और आरजेडी, कांग्रेस गठबंधन से कड़ा मुकाबला है। चुनावी इतिहास को देखें तो यहां समाजवादी दलों का दबदबा रहा है।  फतुआ विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। ये जिला पटना में आता है। ये पाटलीपुत्र लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कॉनस्टुएंसी है।

    1957 में हुए यहां पहले चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के शिव माधो प्रसाद विधायक बने थे। इसके बाद साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के रामानंद यादव बीजेपी के सत्येंद्र कुमार को हराया था। वे इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। बता दें कि फतुहा में आरजेडी सबसे ज्यादा बार कुल 5और जेडीयू 3 बार चुनाव जीत चुकी है। 

    वहीं, इस बार यहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की ओर से लोकजनशक्ति पार्टी राम विलसप पासवान की रूपा कुमारी और आरजेडी के डॉ रामनन्द यादव मैदान में है। इन दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर देखने की उम्मीदें हैं।

