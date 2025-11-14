Fatuha Vidhan Sabha Chunav Result: NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर…फतुआ सीट पर कौन दिखाएगा दम?

डिजिटल डेस्क, पटना (फतुहा)। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजें अब से कुछ ही घंटों में सामने आने है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक फतुहा विधानसभा क्षेत्र राज्य की राजनीति का अहम हिस्सा है। फतुहा सीट पर बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और आरजेडी, कांग्रेस गठबंधन से कड़ा मुकाबला है। चुनावी इतिहास को देखें तो यहां समाजवादी दलों का दबदबा रहा है। फतुआ विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। ये जिला पटना में आता है। ये पाटलीपुत्र लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कॉनस्टुएंसी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

1957 में हुए यहां पहले चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के शिव माधो प्रसाद विधायक बने थे। इसके बाद साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के रामानंद यादव बीजेपी के सत्येंद्र कुमार को हराया था। वे इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। बता दें कि फतुहा में आरजेडी सबसे ज्यादा बार कुल 5और जेडीयू 3 बार चुनाव जीत चुकी है।